„Minden eddiginél durvább” ukrán provokációkra számít Szijjártó Péter

A külügyminiszter farmerben és egy Bp. Honvéd feliratú fekete pólóban lépett fel a Tranzit fesztivál pódiumára, ahol megtartotta legújabb Európai Unió- és Ukrajna-ellenes beszédét.

Tönkretett európai politika és gazdaság

Szijjártó az Európai Unióval kezdett, ami szerinte a világ vesztese lett, mert mára elvesztette a meghatározó szerepét a világpolitikában, „versenyképessége a földbe állt”, békeprojektből „mára a háború kontinensévé vált”. A külügyminiszter szerint a legnagyobb probléma, hogy az EU-t ma „extrém liberális”, frusztrált háborúpárti elit irányítja, akikkel szemben egyedül Magyarország képes valódi alternatívát felmutatni – ezért is támadják folyamatosan Brüsszelből a magyar kormányt. Ráadásul az EU vezetése elszigetelte magát a világpolitikában azzal, hogy 2022 előtt Trumpot keményen kritizálták, Kínát riválisként kezelik, Oroszországot pedig sikertelen szankciókkal sújtják. Ilyen helyzetben az EU vezetői nem tudnak fellépni az európai érdekekért, értékelt Szijjártó, aki ugyanakkor többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország az EU tagja marad a jövőben is.

Az Egyesült Államokkal szembeni „vámcsatát” az EU elvesztette, és nem fogja tudni teljesíteni az Amerikának tett vállalásait, amivel további vámokat kockáztat, a kínai elektromos autókra kivetett európai vámok legnagyobb vesztesei pedig az európai autógyártók.

De a legnagyobb hiba az orosz energiahordozókról való leválás volt.

Azt magyarázta, hogy az elmúlt évtizedekben az EU gazdasági növekedésének alapját az olcsó orosz olaj és gáz adta, de ezt a „liberális politikai elit” úgy számolta fel, hogy nem ajánlott helyette semmit, amivel tönkre is tették Európa gazdaságát.

Békét mondanak, de háborút akarnak

Szijjártó szerint ma Nyugaton mindenki azt mondja, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, ám ez képmutatás. Egyrészt azért, mert a háború kezdetekor még „alpári módon támadták” a magyar kormányt ugyanezért, másrészt meg azért, mert szerinte Ukrajna és az európai vezetők is a háború folytatásában érdekeltek. „Az európai vezetők egy káros, veszélyes és sok veszteséggel járó stratégiát” hajtottak végre, kiterjesztették a háborút: a gazdasági és társadalmi károkat pedig egész Európa megszenvedte.

Ha vége lenne a háborúnak, a rossz döntéseket hozó politikusokat felelősségre fogják vonni, ezért ők nem érdekeltek a háború lezárásában, érvelt Szijjártó. Ugyanígy nem érdekelt a békében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem, mert három és fél éve még sokkal jobb feltételek mellett tudott volna békemegállapodást kötni, mint ma, de valamiért akkor nem volt hajlandó erre. A békét csak Donald Trump és egy orosz–amerikai megállapodás hozhatja el Szijjártó szerint.

„Ukrán provokációk”

„Fel kell készülni arra, hogy Ukrajnából minden eddiginél durvább provokációk fognak érkezni. A legdurvább, legsötétebb provokációk, hogy belerángassanak minket a saját háborújukba”

– jelentette ki Szijjártó. Ukrajna Magyarország energiaellátásának biztonságát kockáztatja, és erre nem érv a háború, közölte Szijjártó. A Barátság kőolajvezeték támadása nem Oroszország, hanem Magyarország és Szlovákia érdekeit sérti. Magyarországra csak Oroszországból lehet kőolajat és földgázt behozni a szükséges mennyiségben, mondta Szijjártó, majd feltette a kérdést:

Azok az újságírók és politikusok, akik most kiállnak a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi mellett, fognak-e panaszkodni, ha nem lesz üzemanyag a benzinkutakon és fűtés a lakásokban?

A Barátság kőolajvezeték elleni támadás Magyarország szuverenitása elleni támadás, és minden ilyen tettnek következménye lesz a jövőben is, mondta a miniszter. „Minket nem támadtak meg, ez nem a mi háborúnk, nem veszünk benne részt”, ismételte a kormányzati narratívát Szijjártó, aki szerint elképzelhetetlen, hogy Oroszország egy EU- vagy NATO-tagországot támadjon meg.

„Brüsszelből irányított bábkormány”

Szijjártó hosszan sorolta, hogy a kormány folytatni fogja az eddig vitt „patrióta” külpolitikát, és ezt nem fogják feladni bármekkora is legyen rajtuk a nyomás. Ha viszont kormányváltás lenne jövőre, mindennek vége szakadna, mert a „Brüsszelből ide ültetett bábkormány” mindenben engedne a külföldi kéréseknek: belesodornák Magyarországot a háborúba, átvennék az EU migrációs politikáját, Ukrajna csatlakozhatna az EU-hoz, és vége lenne a család- és gyerekvédelmi programoknak is.

Szijjártó röviden kitért az orosz titkosszolgálat jelentésére is, amiben az SZVR Magyar Péter ellen kampányolt. Szijjártó szerint a jelentés körül kialakult botrány „műhiszti”, mert, amit leírtak, igaz – Brüsszel le akarja váltani a magyar kormányt.