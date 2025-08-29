Olyan durva korrupciós vádakkal ütötték egymást a helyi jobboldalon, hogy felülről kellett rendet tenni Kiskunfélegyházán

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyháza lakói az elmúlt hetekben ízelítőt kaphattak abból, milyen piszkos ügyek tudnak felbugyogni egy 30 ezres kisvárosban is, ha a hatalomgyakorlók néhány napra megtörik a hallgatás törvényét, és nyilvánosan egymásnak esnek. Júliusi, váratlan lemondása után a kormánypárti Csányi József expolgármester a héten azzal állt elő, hogy a saját jegyzője és a frakciója megpuccsolta. Korábbi szövetségesei azt állították róla, hogy zavarodottan viselkedett, luxuséletet élt, térfigyelő kamerával figyeltette a volt szeretőjét. Aztán végül leszólt a körzet országgyűlési képviselője, és kibékültek.

Legyőzte a Fideszt, hogy fideszes lehessen

Nem ez az első kormánypárti belháború a városban. Bár Csányi ma már a megyei közgyűlés fideszes frakciójában ül, 2014-ben úgy lett polgármester, hogy a körzet országgyűlési képviselője, a parlament alelnöke, Lezsák Sándor őt indította a fideszes Kapus Krisztián ellen. A Fidesz ezzel gyakorlatilag megsemmisült a városban, a korábbi fideszesek azóta is a Nemzeti Fórum színeiben indultak. Később Lezsák Orbán Viktornak azzal magyarázta az incidenst, hogy nem a Fideszt akarta megverni, csak kármentést végzett.

Orbán megbocsátott, a színváltást leszámítva minden mehetett tovább, itt is az Elios újíthatta fel a közvilágítást. A már fideszes támogatással induló Csányit a következő választáson, 2019-ben a szavazatok 90,53 százalékával választották újra, és tavaly is 76,46 százalékot kapott.

Belökik egymást a busz alá, majd együtt utaznak tovább

A polgármester helyi népszerűsége miatt lepett meg mindenkit a váratlan lemondás július elején. A lépést nem is Csányi, hanem a helyettese, Balla László jelentette be távirati tömörséggel. Mindössze annyit közölt az önkormányzat hivatalos lapjával, hogy Csányi az üzleti életben folytatja tevékenységét, illetve a jövőben tanácsadóként vállal szerepet a város fejlődése érdekében. Ennél több nem derült ki a polgármester távozásáról egészen augusztus 21-ig, amikor Balla bejelentette, elindul a polgármesterségért az októberre kiírt időközi választáson. Még aznap közzétett az oldalán egy súlyosan terhelő szöveget, amiben korábbi főnöke, Csányi József bűneit sorolta.