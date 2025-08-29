„Szégyenteljes” – Szijjártó Péter ezúttal a litván külügyminiszterrel balhézott össze

Szijjártó Péter, a békepárti magyar kormány külügyminisztere meglehetősen harcias kedvében van manapság. Azok után, hogy múlt héten a lengyel külügyminiszterrel veszett össze az X-en, csütörtökön pedig a lengyel és az ukrán kollégáival folytatott szópárbajt, most a litván külügyminiszterrel kezdődött el az üzengetés.
Kestutis Budrys, litván külügyminiszter az X-en fejtette ki véleményét azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán drónparancsnokot, Robert Brovdit, mivel ő volt felelős a Barátság kőolajvezeték ellen elkövetett támadásért. Brovdiról ebben a cikkünkben írtuk hosszabban. Budrys azt írta:
„Magyarország döntése, hogy belépési tilalmat rendel el Ukrajna egyik védelmezőjével szemben, aki az orosz terror ellen harcol, szégyenteljes cselekedet. Magyar parancsnok (a drónparancsnok hívóneve Magyar), köszönöm bátorságát, hogy szembeszállt az agresszorral, és megvédte Ukrajna és a mi égboltunkat a Kreml rakétáitól és drónjaitól. „Litvánia kapui mindig nyitva állnak Ön előtt, bátor harcos!”
Ezt Szijjártó Péter azzal a szöveggel osztotta meg a saját oldalán, hogy:
”Szégyenteljes, hogy olyan cselekedeteket dédelget, amelyek veszélyeztetik egy EU-tagállam energiabiztonságát.”
A litván külügyminiszter sem hagyta szó nélkül Szijjártó megjegyzését, felajánlotta neki, hogy megmutatja, hogyan is kell elérni a teljes energiafüggetlenséget.
„Litvánia mindig is az egész EU energiabiztonságáért szállt síkra, ami csak Oroszország nélkül lehetséges. Elértük a teljes energiafüggetlenséget, tudjuk, hogyan, és segíthetünk Magyarországnak is ebben – természetesen, ha van ilyen akarat.”
