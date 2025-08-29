Szeptembertől többet kell fizetni a közjegyzőknél, főleg a kisebb értékű ügyletek díja emelkedik

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg az az igazságügyi miniszteri rendelet, amely újraszabályozza a közjegyzői díjakat. A már szeptember elsején hatályba is lépő szabályozás az eddigi 9 helyett 6 díjsávba sorolja a közjegyzői munkadíjakat, amelyeket továbbra is az úgynevezett ügyérték alapján állapít meg.

Bár az egyes sávok összevonása miatt nehezebb az összehasonlítás, az jól látszik, hogy – részben éppen az összevonásokból fakadóan – a kisebb ügyértékű eljárások díjai emelkednek jelentősen. Eddig a legalacsonyabb díjtételt a 20 000 forintot meg nem haladó ügyekre 5500 forintban állapították meg, majd 20-50 ezer, 50-100 ezer és 100-500 ezer forintos sávok következtek fix díjakkal és százalékos tételekkel. Így például egy 99 ezer forint értékű ügyért 8170 forintot,míg egy 499 ezer forintos ügyért 16 180 forintot kellett fizetni. Az új szabályozás eltörli ezeket a sávokat, és 500 000 forintos ügyértékig 20 000 forintos tarifát állapít meg, vagyis a kisebb ügyértékű eljárások jócskán drágulnak.

A félmilliós értékhatár fölött maradtak a sávok és lényegében a tarifák is. Így 500 ezer és 5 millió forint között például 20 000 forint és az ötszázezer fölötti rész 1 százaléka lesz a közjegyzői díj az eddigi 16 200 forint és 1 százalék helyett. A 10 millió és 200 millió forint közötti ügyértékű eljárások – ilyenek például a lakásvásárlási hitelek – szintén alig drágulnak, az eddigi 86 200 forint és a 10 millió fölötti rész 0,25 százaléka helyett 90 ezer forintot plusz 0,25 százalékot kell fizetni. Arányaiban a legmagasabb értékű ügyletek díját emelték legkevésbé: a félmilliárd forint fölötti ügyérték esetén a fix díj 1 161 200 forintról 1 650 000 forintra nőtt, és maradt a félmilliárd fölötti rész 0,1 százaléka.