Washington rábólintott: több mint 3000 nagy hatótávolságú rakétát vásárolhat Ukrajna

Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta több mint 3000 nagy hatótávolságú rakéta és az azokhoz szükséges felszerelés eladását Ukrajnának, mintegy 825 millió dollár értékben. Washington döntése stratégiai jelentőségű:

a repülőkről indítható precíziós fegyverrel az ukrán hadseregnek az eddiginél mélyebben támadhatja az oroszok utánpótlási vonalait, bázisait úgy, hogy nem kockáztatják az eddig átadott hét F-16-os vadászgépet.

Fotó: US AIR FORCE/AFP

A minisztériumi jóváhagyás 3350 darab rakétáról szól, a típust eddig csak Ausztrália, Kanada és Lengyelország kapta meg, írja az Euronews. A 825 millió dolláros árat részben Ukrajna, részben az Egyesült Államok külföldi katonai finanszírozási programja, részben három NATO-tagország – Dánia, Norvégia és Hollandia állja.