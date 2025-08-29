Zelenszkij nem akar pufferzónát az orosz és az ukrán erők között, szerinte ilyen csak az javasol, aki nem érti a mai modern háborút

Ukrajna elnöke elutasította a békemegállapodás részét képező javaslatot, miszerint egy ütközőzónát hoznának létre az orosz és az ukrán felek között. Zelenszkij szerint ez nem tükrözi a modern hadviselés realitásait, írja a BBC.

„Csak azok javasolnak pufferzónát, akik nem értik a mai modern háború technológiai állapotát”, mondta.

Volodimir Zelenszkij április 17-én Kijevben.a
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az európai vezetők ugyanis egy 40 km-es pufferzóna létrehozását fontolgatják a tűzszüneti vagy a hosszabb távú megállapodás részeként.

Az ukrajnai háborúban ugyanis meghatározó a dróntechnológia, és Zelenszkij azt sugallta, hogy már létezik egyfajta ütközőzóna a frontvonal közelében lévő dróntámadások veszélye miatt. A frontvonal mindkét oldalán már volt egy olyan terület, ahol a nehéztüzérség nem tudott működni a dróntűz veszélye miatt.

„Ma a nehézfegyvereink több mint 10 kilométeres távolságra vannak egymástól, mert mindent eltalálnak a drónok. Ez a puffer – én holt zónának hívom, mások szürke zónának – már létezik”, mondta.

