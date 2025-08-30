Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint Oroszország ukrajnai támadásai kétségbe vonják a béke iránti szándékát

A halálos rakéta- és dróntámadások Ukrajna ellen „kétségbe vonják Oroszország béke iránti komolyságát”, közölte az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsával pénteken. „Az Egyesült Államok felhívja az Oroszországi Föderációt, hogy kerülje el ezeket a következményeket azzal, hogy megszünteti az erőszakot, és konstruktívan lép fel a háború befejezése érdekében” – mondta John Kelley, az Egyesült Államok diplomatája a 15 tagú tanácsnak. „Oroszországnak most kell eldöntenie, hogy a béke irányába lép. Oroszország és Ukrajna vezetőinek meg kell egyezniük egy kétoldalú találkozóban” – tette hozzá.

John Kelley Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Oroszország csütörtök hajnalban halálos rakéta- és dróntámadásokkal bombázta Ukrajnát egy átfogó támadás részeként. A Kijev elleni támadások „kétségbe vonják Oroszország béke iránti komolyságát. Ezeknek a polgári területek elleni támadásoknak azonnal meg kell szűnniük” az Egyesült Államok képviselője szerint.

Oroszország ENSZ helyettes nagykövete, Dmitrij Poljanszkij azt mondta, Moszkva kész megfontolni egy csúcstalálkozót Ukrajnával, „feltéve, hogy alapos előkészítés történik egy ilyen megbeszélésre és annak tartalmára, különben egyszerűen nem lenne értelme.” Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „egyre inkább megérti annak szükségességét, hogy a konfliktus gyökereit kell kezelni, nélküle ugyanis nem lehet megoldani a vitát.”

(Reuters)