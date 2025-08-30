Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun

Fergeteges visszatérés két hét szünet után. Műsorunk kipihent, lebarnult és mindenre elszánt. Amit a fizetős benzinkúti vécék kapnak, azt nem teszik zsebre!

  • 00:36 De szépen lesültünk! Indul a szezon. A dobozban maradt műsor. Jővő nyáron majd beül az AI.
  • 05:02 A Qubit podcastja az AI-val. Friderikusz podcastja az AI-val. Uj Péter slam poetry-estje. Dubköltészet Linton Kwesi Johnsontól. A Wu Tang Clan egyetlen példányos lemeze. Lesz élő, de nem olyan nagy szám.
  • 11:03 Legkedvesebb nyári kempingélményeink. Természetjárók enciklopédáiája. Kelet-európai vakációzók Horvátországban. Új járművek új kempingkultúrája.
  • 17:20 Mi értelme a jetskinek? Fegyelem és nyugalom egy balkáni kempingben. A horvát mángoldmánia.
  • 23:12 Kemping a Cíes-szigeteken. A galíciai erdőtüzek. A spanyol chiringuitokultúra. Kagylós batyu és piaci polip.
  • 28:30 A galíciai szőke. Ökörchuletón. A finn ayrshire marha.
  • 32:04 A horvát gasztronómia lassú fejlődése. A világ legrosszabb rizottója. Janus-arcú Crna Gora. Playa de Borizu.
  • 36:22 Borsodi Mekikörkép.
  • 40:07 Borzalmas benzinkúti vécéélmények Borsókúttól Gyöngyösig. Engedjék ingyen kakilni a magyar embereket!
  • 43:59 Köves Slomó libában törleszt adósságot. Salamon Berkowitz és a Traubi. A magyar zsidók kiállása és az erőszakos filoszemitizmus. Amikor Dés László meggondolta magát. Most jó magyarnak és zsidónak lenni.
  • 49:34 Munkaerőhiány Wang mesternél.
  • 52:02 Lidl-papucs és kutyakozmetika.
  • 55:21 Sulyok Tamás-megfejtés. Sulyok és a fiatalok. Urfi Péter cikke a himnuszgyalázókról.
  • 59:49 Egressy Béni és a sludge metal. Az ember, aki ott se volt. Sulyok Tamás mint Clouseau felügyelő.

Akkor a szokásos felállás: a fizetőfal után jön a friss epizód, videóstul, de még csak előfizetőink, konkrétan a Közösség és Belső Kör csomagok tulajdonosai hallgathatják/nézhetik. Pár perccel rövidített, ingyenes verzió holnaptól. Fizessenek elő, hogy együtt túléljük ezt a rendszert is!

podcast borízű hang benzinkút wc wang mester rózsaszín párduc sulyok tamás Jacques Clouseau ökörchuletón köves slomó gasztronómia Ajsa Luna kemping lidl slam poetry dubköltészet galícia
