Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun

Fergeteges visszatérés két hét szünet után. Műsorunk kipihent, lebarnult és mindenre elszánt. Amit a fizetős benzinkúti vécék kapnak, azt nem teszik zsebre!
Mitől forradalmi a ChatGPT 5.0, hová ne menjünk nyaralni, és hányat lép a veréb egy esztendőben? Aki válaszol: Alíz és Bob, azaz a mesterséges intelligencia.
Az ősi zarándokúton sok magyar is túrázott már.
Nem minden beszállító örül annak, hogy pénz helyett kislibákat kap.
„Tudjuk, hogy minden oldalon emberek élnek, akik ugyanarra vágynak: biztonságra, szabadságra, méltóságra.”
„Ez most egy kínos ügy” – mondta az esetről a zenész.
Sulyok Tamás reagál a Mocskos Fidesz Summer-re.
Az énekesnő más dallammal énekelte a Himnuszt, és még cigizett is közben! Van ennél nagyobb szentségtörés? Hajjaj! Egyesek még a szövegét is átírták!
Orbán tripla nullás ügynöke, a nemzet influenszere olyan kampányt tol, amiről az utókor sem fog beszélni. Íme a 21. század kisbetűs embere, a mamelukok csinovnyikja, a szinte meg sem animált NPC, akiről annyit kell tudni, hogy semmit sem kell tudni róla.