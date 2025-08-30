Budapesten nyolcvannál többször hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt

A viharos időjárás miatt több mint nyolcvan esetben hívták a fővárosi tűzoltókat segítségül Budapesten szombat délután. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

A X. kerületben a Dreher Antal úton a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat, a gépkocsikat a tűzoltók távolították el. Zuglóban az Erzsébet királyné útján, és a XIX. kerületi Nádasdy utcában is vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók. A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét. A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat.

A IV. kerületben például így lehetett közlekedni:

(MTI)