Flörtölő chatbotokat kreált a Meta saját mesterséges intelligenciája Taylor Swift és más sztárok arcának felhasználásával engedély nélkül

Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway és Selena Gomez nevének és arcának felhasználásával hozott létre tucatnyi flörtölő közösségi platformos csevegőbotot a Meta mesterséges intelligenciája a Reuters nyomozása szerint a hírességek engedélyük nélkül. Ezeket az avatárokat eseményeken készült fotóik alapján készítették el. Ezek közül többet maguk a felhasználók készítettek a Meta chatbot-építő eszközével, de a Reuters azt is felfedezte, hogy legalább hármat Meta-alkalmazott hozott létre, beleértve két Taylor Swift-paródia botot is.

Azt is felfedezték, hogy a Meta engedélyezte gyermeksztárokról – például a 16 éves filmszínész Walker Scobellről – is chatbotok létrehozását. Egy ilyen bot kérésre tengerparti, élethű, félmeztelen képet generált a tinédzser színészről azzal a kommentárral: „Elég aranyos, mi?”

A Reuters többhetes tesztje során az avatárok magukat valódi színésznek, művésznek állították be, gyakran szexuális közeledést mutattak, találkozót javasoltak a használóknak. Voltak különösen pikáns képek: felnőtt hírességek chatbotjai fürdőkádban vagy fehérneműben, kihívó pózban ábrázolták magukat.

Taylor Swift a színpadon Párizsban. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A Meta szóvivője, Andy Stone közölte: a Meta MI-eszközei nem hozhattak volna létre intim képeket sem felnőtt, sem gyermeksztárokról. A női hírességeket fehérneműben ábrázoló képeket a cég saját szabályainak végrehajtási hibáira vezette vissza, amelyek tiltják az ilyen tartalmat. „Engedélyezzük, hogy nyilvános személyiségekről képek készüljenek, de szabályzatunk tiltja a meztelenkedést, intim vagy szexuálisan kihívó ábrázolást” – mondta.

Stone hozzátette: bár a Meta szabályai tiltják a „közvetlen megszemélyesítést”, a híresség karakterek elfogadhatók, ha paródiaként vannak megjelölve. Sok ilyen karakter paródia címkét kapott, de a Reuters szerint néhány nem. A Meta a történet megjelenése előtt mintegy tizenkét botot, köztük paródia és fel nem címkézett avatárokat is törölt. Stone ezek eltávolítását nem kommentálta.

A Reuters nemrég arról is beszámolt, hogy egy 76 éves, mentális problémákkal küzdő New Jersey-i férfi meghalt, miután útnak indult, hogy találkozzon egy Meta-chatbottal, amely meghívta őt New Yorkba – a bot egy korábbi, Kendall Jenner influenszerrel közösen alkotott AI személyiség változata volt.