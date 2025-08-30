Harmadszorra kell kimásznia Macronnak a veremből, amit ő maga ásott

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Már megint kormányválság van Franciaországban.

A miniszterelnök görög típusú válsághelyzettel riogat.

Emmanuel Macron elnök csak rossz megoldások közül választhat.

Miért nem várható egyhamar, hogy megszűnjön a permanens válsághelyzet?

Nem látszik a kiút a válsághelyzetből, amelybe a francia miniszterelnök váratlan bejelentése hozta az országot a hét elején. François Bayrou bizalmi szavazást kért maga ellen szeptember 8-ára, mondván, az államadósság csökkentését célzó megszorító intézkedésekhez a parlament támogatására van szüksége. A kormányfő ezzel gyakorlatilag bedobta a törülközőt, hiszen minimális az esélye annak, hogy rendkívül népszerűtlen kisebbségi kormánya megkapja a képviselők többségének támogatását. Bayrou feladta a leckét Emmanuel Macronnak is, hiszen a francia államfő csak rossz és még rosszabb opciók között választhat a várhatóan a kormány bukásával végződő szavazás után. Mi történik már megint Franciaországban, miért nem képes újabban egyetlen kormány sem legalább egy évet kihúzni a posztján, és végződhet-e a permanens kormányválság Macron idő előtti távozásával?

A kormányfő magától ugrott, nem várta meg, hogy lelökjék

Bayrou július közepén jelentette be 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tartalmazó megszorítási tervezetét, többek között két munkaszüneti nap (húsvéthétfő illetve május 8., a II. világháború vége Európában) eltörlését és a szociális kiadások zömének befagyasztását. A bejelentés azonnal felháborodást váltott ki a francia közvéleményből, beleértve a francia politikai spektrum egészét is. Mind a jobb-, mind a baloldali pártok élesen bírálták a tervezetet, beleértve a centrumhoz kicsit közelebb álló szocialistákat is, a Macront támogató centrista blokk pedig egyértelmű kisebbségben van a parlamentben.

Komoly esély volt tehát rá, hogy az őszi költségvetési viták idején az ellenzék bizalmatlansági indítvánnyal buktassa meg Bayrou-t, így a 74 éves miniszterelnök gyakorlatilag előremenekült, saját maga húzta meg a ravaszt. Tény, hogy kevesen vannak, akik sajnálnák a távozását.