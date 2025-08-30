Hétvégi olvasnivalók kiutasításokról, hazugságokra épített palotáról és a romkom végéről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az idei augusztus utolsó hétvégéjére. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.
Tovább súlyosbodott a magyar-ukrán diplomáciai konfliktus a héten, miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy kitiltották Magyarországról (és elvben a schengeni zónából is) az ungvári drónparancsnokot, Robert Brovdit. Írtunk részletesen Brovdi kanyarokkal teli élettörténetéről, és arról is, hogy miért éppen mostanában kezdhették el ennyire hevesen támadni a Barátság vezetéket az ukránok. Ehhez képest látványos, hogy a Munkács elleni orosz támadást mennyire nem sietett kommentálni a kormány, a rakétatámadás még csak szóba sem került Szijjártó harcosokórájás szereplésében, a külügyminiszter ugyanakkor pénteken egy rendezvényen arról beszélt, hogy „minden eddiginél durvább” ukrán provokációkra számít.
A háborús fejleményekről, így a munkácsi támadásról is szó volt a 444 elemző műsorában, ahol Takács Márk katonai elemző és Takácsy Dorka Oroszország-szakértő volt a vendégünk, és közzétettünk egy fejezetet nemrég megjelent, Végtelen háború című kiadványunkból, ami Szijjártó és Lavrov szívélyes kapcsolatáról szól. A háborúhoz kapcsolódva írtunk arról is, hogy tömegével támadhatják rövidesen a rózsaszín orrú Flamingók Oroszországot, hogy Moszkva államosította a chatelést, és bemutattuk annak az amerikai fiatalnak a történetét, aki CIA-vezető gyerekeként lett világutazó antifasiszta, majd az orosz hadsereg katonájaként halt meg Ukrajnában.
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó fordulata volt, hogy kiderült, Orbán Viktor egy nagyon drága magángéppel utazott el nyaralni/dolgozni Horvátországba. Nem segített a helyzeten az sem, hogy a miniszterelnök környezete egészen szürreális módon próbálta kimagyarázni a dolgot, és a téma előjött persze kormányinfón is, ahol mi is többek között erről kérdeztük Gulyás Gergelyt. Közben Orbán Viktor apja interjút adott a kormányzati bulvárnak Hatvanpusztáról, mely után véleménycikkben írtunk arról, hogy az interjú megmutatta, Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik: végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.
Az Orbán család „gazdasági” majorsága és azt övező közéleti érdeklődés is egy újabb példája annak, amiről részletesen írtunk a héten: hogy a felfokozott közhangulatban hirtelen a NER számtalan vonása a széteső vasúttól a luxusköltésekig érdekes lett, ami eddig is itt volt a szemünk előtt. Megírtuk emellett, hogy Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát, hogy nem is a Fidesz, hanem a DK ötlete volt a kutyás koldulás betiltása, összefoglaltuk, hogy a luxizáson túl is jól jöhetnek a százmilliós cuccok a NER-feleségeknek, és bemutattuk azt is, hogy hogyan estek egymásnak a kiskunfélegyházai jobboldal prominens szereplői, hogy aztán felülről kelljen rájuk szólni.
Magyar Péter felfutásához kapcsolódva írtunk arról, hogy külföldön már egy ideje beköszöntött az egyszemélyes pártok kora, megírtuk, hogy fél éve várja a ritka betegséggel küzdő négygyermekes anya, hogy az állami alapítvány mondjon valamit a drága gyógyszer miatt beadott méltányossági kérelméről, valamint hogy idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, míg a Lakmusz arról írt, hogy az ezredforduló sztárjairól készült, exkluzívnak szánt Playboy-fotókkal van tele az Origo.
Megint kormányválság van Franciaországban, a miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Cikkünkben annak néztük utána, hogy miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet. Az Egyesült Államokban közben Donald Trump a független jegybanknak ment neki, miután közölte, hogy kirúgja a Fed egyik kormányzóját. Ehhez azonban valószínűleg nem volt joga, így nagy felfordulásra és jogi csatározásokra érdemes számítani.
Focihír, de társadalmi leágazásokkal, hogy Angliában nem értik, miért az adófizetőknek kéne finanszírozni a Manchester United új stadionjának építése során felmerülő költségek egy részét, és ha már angol foci, írtunk arról is, hogy szupertehetséges kamaszok özönlötték el a bajnokságot. Miután eldőlt az is, hogy idén is szerény magyar részvétellel zajlik majd az európai kupaidény, körbenéztünk a környéken, hogy a többi országban mi a helyzet.
A Többesélyes szerelem nem rossz film, mégis tökéletes példa egy műfaj kiüresedésére, írtuk romkomnekrológunkban.
Egykor óriás állami céget vezetett, műgyűjtőként nyilatkozott a tévében, milliárdos korrupcióval vádolta az ukrán sajtó, gránátvetővel lőttek be az anyja lakásába. Katona lett, felépítette az ukrán drónhaderőt, a Barátság vezeték támadása után kitiltotta őt a magyar kormány. A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi életútja.
Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással?
Összességében sem izgatta fel különösebben a külügyminisztert a magyarok által is lakott város rakétázása. Míg máskor egy nyilatkozat is elég, hogy nagyköveteket állítson a szőnyeg szélére – főleg az ukránt –, ez most orosz vonalon fel sem merült.
Ha Ukrajna tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket, eltűnhet a benzin a magyar kutakról, állította Szijjártó Péter a Tranzit fesztiválon. A kormány folytatja eddigi külpolitikáját.
Ordas hazugság, hogy az oroszok csak katonai célokat támadnak – mondja Takács Márk katonai elemző a 444 értékelő műsorában. A Munkács elleni légitámadás nem jelent meg az orosz sajtóban, az viszont vezető hír volt, hogy Orbán Viktor Zelenszkijt fenyegeti – erről pedig Takácsy Dorka Oroszország-szakértő beszélt.
Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.
Az ukránok megkezdik Flamingo névre keresztelt, nagy hatótávolságú cirkálórakétájuk tömeggyártását. Ha ez tényleg annyit tud, ahogy Kijevben állítják, hónapokon belül közvetlen hatást gyakorolhat a háború menetére.
Oroszország egyre nagyobb lépéseket tesz az internet totális ellenőrzése felé. Miközben kiszorítják a nyugati programokat, egy állami üzenetküldő alkalmazás felé terelik a felhasználókat.
Nem sok amerikai harcolt eddig Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, de a 21 évesen meghalt, majd Putyin által kitüntetett Michael Gloss élettörténete több szempontból is különleges.
Az összeg jóval nagyobb, mint ahogy elsőre sejtettük volna: majdnem egyévi átlagos tanári fizetésről van szó.
Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
Lehet majd kutatni az Orbán család összes, múltból megmaradt könyvét, iratát is a dedikált diáklakban.
Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.
Kórházak állapota, MÁV, Hatvanpuszta, luxizás. A NER 15 éve alatt végig a szemünk előtt folyt minden, de most kezdtek az emberek jobban figyelni ezekre. Sok tényező együttállása kellett hozzá.
2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke. A politikai igazgató megbízása arra utal, hogy Orbán Viktor testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.
Keszthelyi Dorottya DK-s képviselő találta ki, hogy tiltsák be a kutyás koldulást. A Tisza és a vitézisták együtt szavazták meg a Fidesszel fővárosi szinten, majd Pintér Sándorhoz fordultak. Ilyen az, amikor ellenzéki javaslatot támogat a kormányoldal.
Több tízmillió forintos táskákkal, ékszerekkel, órákkal dobják fel szettjeiket a NER-feleségek. Ez nemcsak státusszimbólum, további komoly lehetőségek rejlenek egy jól megválasztott Birkin táskában vagy Patek Philippe órában.
Puccsolásig menő belháború robbant ki: árulással, hivatali terrorral, titkos megfigyeléssel vádolták egymást – de végül arra jutottak, hogy félreértés volt, így mindent folytatnának tovább.
Az egyszemélyesnek nevezett párt lényege, hogy egyetlen karizmatikus vezető köré szerveződik. Külföldön sok ilyenre van példa, sőt, az se ritka, hogy ezek a pártok a semmiből, pár hónap alatt növik ki magukat kormányzóképes erővé. Nálunk a Tisza Párttal vált meghatározóvá ez a jelenség, de mi állhat emögött és miért ennyivel később jelent meg nálunk?
Zsuzsa alkaptonuriás, az egész országban talán tízen küzdhetnek ezzel az anyagcsere-betegséggel. Állapota romlik, de egy havi több százezres költségű gyógyszer megoldaná a gondjait, be is adta a kérelmet rá márciusban az államnak. Azóta néma csönd, hiába próbál érdeklődni, hogy hogy áll az ügye. Problémájával nincs egyedül, az illetékesek is elismerik: nem haladnak kellő sebességgel a döntésekkel.
A coviddal terhelt 2020-as évben is jobban álltak az ország pénzügyei.
Az aktképek újraközléséhez a kormányközeli lap sem a férfimagazint 2019-ig kiadó Marquard Mediától, sem a modellektől nem kért engedélyt. Bognár Évi, a Baby Sisters egykori énekesnője „szánalmasnak és etikátlannak” nevezte az Origo kattintásvadász gyakorlatát.
Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?
Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy azonnali hatállyal kirúgja a Fed kormányzóját, Lisa Cookot. Komoly jogi csata jöhet, miközben az igazi tét az amerikai jegybank függetlensége.
Az Old Trafford után a New Traffordba költözne a Manchester United. Az a gond, hogy ahhoz le kéne dózerolni egy komplett vasúti teherpályaudvart, aminek a költségét a klubtulajdonosok az államra hárítanák.
Rio Ngumoha pár nappal a 17. születésnapja előtt nyert meccset a Liverpoolnak. Egy nappal korábban a 15 éves Max Dowman rögtön az első felnőtt bajnokiján kiharcolt egy tizenegyest,. Sose volt egyszerre ennyi tizenéves a Premier League-ben. Kik ők és hová tartanak?
A Konferencia-ligát 2021-ben az olyan kicsiknek hozták létre, amilyenek mi is vagyunk. Ehhez képest európai főtáblán csak az FTC volt azóta, pedig Koszovóból ketten, Szlovéniából hárman, Csehországból heten is meg tudták ezt csinálni.
A Többesélyes szerelem nem rossz film, mégis tökéletes példa egy műfaj kiüresedésére.