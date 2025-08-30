Hétvégi olvasnivalók kiutasításokról, hazugságokra épített palotáról és a romkom végéről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az idei augusztus utolsó hétvégéjére. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.

Nincs barátság

Robert Brovdi Fotó: LIBKOS/Wikipedia

Tovább súlyosbodott a magyar-ukrán diplomáciai konfliktus a héten, miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy kitiltották Magyarországról (és elvben a schengeni zónából is) az ungvári drónparancsnokot, Robert Brovdit. Írtunk részletesen Brovdi kanyarokkal teli élettörténetéről, és arról is, hogy miért éppen mostanában kezdhették el ennyire hevesen támadni a Barátság vezetéket az ukránok. Ehhez képest látványos, hogy a Munkács elleni orosz támadást mennyire nem sietett kommentálni a kormány, a rakétatámadás még csak szóba sem került Szijjártó harcosokórájás szereplésében, a külügyminiszter ugyanakkor pénteken egy rendezvényen arról beszélt, hogy „minden eddiginél durvább” ukrán provokációkra számít.

A háborús fejleményekről, így a munkácsi támadásról is szó volt a 444 elemző műsorában, ahol Takács Márk katonai elemző és Takácsy Dorka Oroszország-szakértő volt a vendégünk, és közzétettünk egy fejezetet nemrég megjelent, Végtelen háború című kiadványunkból, ami Szijjártó és Lavrov szívélyes kapcsolatáról szól. A háborúhoz kapcsolódva írtunk arról is, hogy tömegével támadhatják rövidesen a rózsaszín orrú Flamingók Oroszországot, hogy Moszkva államosította a chatelést, és bemutattuk annak az amerikai fiatalnak a történetét, aki CIA-vezető gyerekeként lett világutazó antifasiszta, majd az orosz hadsereg katonájaként halt meg Ukrajnában.

Az élet itthon

Fotó: Jetphotos

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó fordulata volt, hogy kiderült, Orbán Viktor egy nagyon drága magángéppel utazott el nyaralni/dolgozni Horvátországba. Nem segített a helyzeten az sem, hogy a miniszterelnök környezete egészen szürreális módon próbálta kimagyarázni a dolgot, és a téma előjött persze kormányinfón is, ahol mi is többek között erről kérdeztük Gulyás Gergelyt. Közben Orbán Viktor apja interjút adott a kormányzati bulvárnak Hatvanpusztáról, mely után véleménycikkben írtunk arról, hogy az interjú megmutatta, Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik: végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.

Az Orbán család „gazdasági” majorsága és azt övező közéleti érdeklődés is egy újabb példája annak, amiről részletesen írtunk a héten: hogy a felfokozott közhangulatban hirtelen a NER számtalan vonása a széteső vasúttól a luxusköltésekig érdekes lett, ami eddig is itt volt a szemünk előtt. Megírtuk emellett, hogy Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát, hogy nem is a Fidesz, hanem a DK ötlete volt a kutyás koldulás betiltása, összefoglaltuk, hogy a luxizáson túl is jól jöhetnek a százmilliós cuccok a NER-feleségeknek, és bemutattuk azt is, hogy hogyan estek egymásnak a kiskunfélegyházai jobboldal prominens szereplői, hogy aztán felülről kelljen rájuk szólni.

Magyar Péter felfutásához kapcsolódva írtunk arról, hogy külföldön már egy ideje beköszöntött az egyszemélyes pártok kora, megírtuk, hogy fél éve várja a ritka betegséggel küzdő négygyermekes anya, hogy az állami alapítvány mondjon valamit a drága gyógyszer miatt beadott méltányossági kérelméről, valamint hogy idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, míg a Lakmusz arról írt, hogy az ezredforduló sztárjairól készült, exkluzívnak szánt Playboy-fotókkal van tele az Origo.

Világok

Fotó: MANON CRUZ/AFP

Megint kormányválság van Franciaországban, a miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Cikkünkben annak néztük utána, hogy miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet. Az Egyesült Államokban közben Donald Trump a független jegybanknak ment neki, miután közölte, hogy kirúgja a Fed egyik kormányzóját. Ehhez azonban valószínűleg nem volt joga, így nagy felfordulásra és jogi csatározásokra érdemes számítani.

Futball

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Focihír, de társadalmi leágazásokkal, hogy Angliában nem értik, miért az adófizetőknek kéne finanszírozni a Manchester United új stadionjának építése során felmerülő költségek egy részét, és ha már angol foci, írtunk arról is, hogy szupertehetséges kamaszok özönlötték el a bajnokságot. Miután eldőlt az is, hogy idén is szerény magyar részvétellel zajlik majd az európai kupaidény, körbenéztünk a környéken, hogy a többi országban mi a helyzet.

Jó

Fotó: Sony Pictures

A Többesélyes szerelem nem rossz film, mégis tökéletes példa egy műfaj kiüresedésére, írtuk romkomnekrológunkban.