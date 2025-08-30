Lastovo szigetén szpottolták Orbán Viktort a kedvenc nyaralós ingjében

Úgy tűnik, a saját költségükön vele nyaraló munkatársai nélkül folytatódik a miniszterelnök horvátországi nyaralása. Az Átlátszó egy olvasói fotó alapján írta meg, hogy Orbán Viktort augusztus 27-én Lastovo szigetén, a Caffé Club Magicben járt. (A fotó a linkelt Átlátszó cikkben található.)

Orbán nem először látogatta meg a Korčula szigettől délre fekvő Lastovo szigetét, már 2022-ben is járt itt, akkor nem a kedvenc nyaralós ingében, hanem szakállban fotózkodott Németh Zsolttal.

Orbán idei horvátországi nyaralása emlékezetesre sikerült, a magángépezős-vitorlázós-dolgozós vakáció kapcsán született anyagaink közül ezt és ezt ajánljuk.