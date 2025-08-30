Ma is lakóházakat bombázott Oroszország Ukrajnában

A Reuters szerint egy halálos áldozata és legalább 24 sérültje van a legutóbbi orosz rakéta és dróntámadásoknak. A szombati támadásban ukrán jelentések szerint 500 drón és 45 rakéta indult az ország felé. A délkeleti Zaporizzsja városában a sérültek között három gyermek is van, mondta Ivan Fedorov regionális kormányzó.

Helyi lakosok Zaporizzsjában szombaton a lerombolt házuk előtt. Fotó: MARINA MOISEYENKO/AFP

A zaporizzsjiai támadás miatt 25 ezer lakos maradt áram nélkül, mondta Fedorov. A helyi energetikai létesítmény szerint a támadás károsította a berendezéseket, a javítások folyamatban vannak. Közben szombat reggelre az Ukrzaliznytsia, az ukrán állami vasúttársaság bejelentette, hogy helyreállították a károkat a Kijev régió infrastrukturájában is, amelyek a főváros augusztus 27-i pusztító támadása során keletkeztek.