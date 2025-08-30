Marie Antoinette a kivégzése után is mosolyogva szórja ránk a virágszirmokat

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Van otthon vajolvasztó fiókod?

És mikrózható virágprésed?

Személyre szóló szárazbélyegződ?

Kézműveskedő pajtád?

A Mom Jeans rádiót hallgatod vezetés közben Spotifyon, és közben azon tépelődsz, hogy vajon van-e még otthon elég szárított virágszirmod?

Teljesen mindegy, hogy miket válaszoltál az előbbi kérdésekre, mert egyik esetben sem érdemes megnézni Meghan Markle életmódsorozatának második évadát. Ha nemmel válaszoltál, akkor azért, mert nem te vagy a célközönség, ha pedig minden kérdés után bólogattál, akkor feltehetően Los Angelesben élő milliomos háziasszony vagy, aki a sussexi hercegné útmutatása nélkül is tudja, hogyan kell zuhanybombát készíteni „from scratch”.

Meghan Markle, akarom mondani, Meghan sussexi hercegné nem adta fel a púderesen hamvas, vattacukorszagú, virágszirmokkal teleszórt álmát, a masszív kritikák ellenére is folytatta éledmódműsorát. Így most újabb nyolc részen át csodálhatjuk a Netflixen, ahogy az őt bullyingoló brit királyi családtól a Los Angeles-i hegyekbe menekülve úgy csinál a milliókért bérelt pajtájának díszletkonyhájában, mintha mindenki számára a legtermészetesebb dolog lenne egy elektromos fiókban vajat olvasztani, és nettó több százezer forintnyi alapanyagból szappant készíteni just for fun.

Bár az új évadban kevesebb a crudités plate, vagyis mártogatós tál és a hatalmas kreativitást igényő, lekvárra kanalazott joghurt, Meghan Markle továbbra is Marie Antoinette-ként szeleteli a kalácsot és párolja a rózsavizet a selyemtyúkjai között.

A koncepció ugyanaz: minden részben egy-egy meghívott vendéggel készít teljesen jellegtelen, ötlettelen és unalmas receptek alapján teljesen jellegtelen, ötlettelen és unalmas ételeket: bolti leveles tésztába tölt sajtos hagymát, pohárba kanalazott fagylaltra önt pezsgőt, olajban süt ki felkarikázott krumplikat, hogy megossza velünk a nagy titkot: ecetport (!) kell szórni rá, mert a rendes ecettől elázik a csipsz. De csinált egy rakás kekszet és salátát is, és mi volt mindegyikben a közös? Aki látta az előző évadot, az már tudja: mindegyik kapott a végén egy kis virágszórást.