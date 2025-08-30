Marie Antoinette a kivégzése után is mosolyogva szórja ránk a virágszirmokat

Teljesen mindegy, hogy miket válaszoltál az előbbi kérdésekre, mert egyik esetben sem érdemes megnézni Meghan Markle életmódsorozatának második évadát. Ha nemmel válaszoltál, akkor azért, mert nem te vagy a célközönség, ha pedig minden kérdés után bólogattál, akkor feltehetően Los Angelesben élő milliomos háziasszony vagy, aki a sussexi hercegné útmutatása nélkül is tudja, hogyan kell zuhanybombát készíteni „from scratch”.
Meghan Markle, akarom mondani, Meghan sussexi hercegné nem adta fel a púderesen hamvas, vattacukorszagú, virágszirmokkal teleszórt álmát, a masszív kritikák ellenére is folytatta éledmódműsorát. Így most újabb nyolc részen át csodálhatjuk a Netflixen, ahogy az őt bullyingoló brit királyi családtól a Los Angeles-i hegyekbe menekülve úgy csinál a milliókért bérelt pajtájának díszletkonyhájában, mintha mindenki számára a legtermészetesebb dolog lenne egy elektromos fiókban vajat olvasztani, és nettó több százezer forintnyi alapanyagból szappant készíteni just for fun.
Bár az új évadban kevesebb a crudités plate, vagyis mártogatós tál és a hatalmas kreativitást igényő, lekvárra kanalazott joghurt, Meghan Markle továbbra is Marie Antoinette-ként szeleteli a kalácsot és párolja a rózsavizet a selyemtyúkjai között.
A koncepció ugyanaz: minden részben egy-egy meghívott vendéggel készít teljesen jellegtelen, ötlettelen és unalmas receptek alapján teljesen jellegtelen, ötlettelen és unalmas ételeket: bolti leveles tésztába tölt sajtos hagymát, pohárba kanalazott fagylaltra önt pezsgőt, olajban süt ki felkarikázott krumplikat, hogy megossza velünk a nagy titkot: ecetport (!) kell szórni rá, mert a rendes ecettől elázik a csipsz. De csinált egy rakás kekszet és salátát is, és mi volt mindegyikben a közös? Aki látta az előző évadot, az már tudja: mindegyik kapott a végén egy kis virágszórást.
