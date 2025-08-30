Stresszes vagy? Fáradt? Dobnád a cigit? Próbáld ki bátran a cumit!

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Én legalábbis valami hasonlóval próbálnám eladni a terméket, amit, alig hiszem el, hogy emberek megvesznek. Tiszta szerencse, hogy nem nekem kell marketingelnem.

Ilyen remek reklámfotók is vannak ám! Fotó: MARCUS LUND/Connect Images via AFP

Az éjszakai fogcsikorgatás és horkolás megszüntetésétől a cigi letevéséig egy sor varázslatos pozitívumról számolnak be Kínában a legújabb trend követői. Ez bizony a felnőtteknek kifejlesztett cumi, amiből egy cég állítólag varázsütésre adott el 10 ezer darabot (nagyjából 750 forintnak megfelelő jüanért). A felnőttcumik népszerűsége folyamatosan nő, sőt országhatárokon is átível: már Brazíliában és Amerikában is bukkantak fel lelkes cumizók. A világ pedig kezdi eldobni az agyát az új jelenségtől – ami még csak nem is új.

A dolog annyi, amennyire gondolnánk: egy cumi, ami valamivel nagyobb, mint amit a kisdedek szájába szokás betolni. Lehet szép színes, csillámos, pasztellszínű, felvágósoknak strasszkövekkel kirakott (az azért már drágább), cuki mintával megbolondított, a variációk száma végtelen.

Nagy a pörgés: a repcsis példányból az online shop szerint 12 óra alatt 110 darab ment el, amikor én tekintettem meg, 15 másik érdeklődő is pont kíváncsi volt rá Fotó: Innen.

Van, aki szerint ADHD-sként segít neki abban, hogy a munkájára tudjon koncentrálni. Sokan állítják, hogy azt is megakadályozza, hogy folyton nassolni akarjanak (valami úgyis van a szájukban), jobban alszanak tőle, kevésbé szoronganak. Ami, ha belegondolunk, teljesen logikus, hiszen a gyerekeknek is ezért tömködik a szájába.