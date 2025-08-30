Sulyok Tamás (köztársasági elnök - a szerk.) felesége mint a piacon, úgy válogatott a Rippl-Rónai képek között Kaposváron

Zavarbaejtő videót tett közzé Szita Károly, Kaposvár polgármestere még csütörtökön. Nagy Zsuzsannát, Sulyok Tamás köztársasági elnök feleségét fogadja ezen a felvételen a város Ripll-Rónai múzeumában, ahol a kaposvári festő számos műve található. Szita nem nagyon kertel: a videóból kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény, a fideszes polgármester erre emlékezett, ezért letárgyalta a város fenntartásában lévő intézménnyel, hogy kölcsönadnak egy festményt. Mármint nem egy konkrét festményt, hanem összegyűjtöttek párat, amiből aztán Nagy Zsuzsanna, mint a piacon, válogathat. Ez is történt.

„Gondoljon magában azt, amit akar, és akkor udvariasan mondja ki, hogy mégis valami másikat szeretnék. Önre van bízva.” – mondja Szita igazi kofaként hazánk legnagyobb posztimpresszionista és szecessziós képei előtt Nay Zsuzsannának, Sulyok Tamás feleségének. Ő pedig ezután ezt mondja: „Alpolgármester úr, ez nagyon jó ajánlat, ez biztos.”

A videót szombaton Hadházy Ákos osztotta újra ezzel a szöveggel: „Magyar abszurd: ezért a szatyor szellentés leküldte a feleségét Kaposvárra, Szita polgármester meg adott neki egyet a múzeumtól. Magyar tragédia: egy nyilas fia kér kölcsön egy Rippl-Rónait a kommunista besúgótól. Az ad neki és egy propaganda videóban még dicsekszik is vele.”