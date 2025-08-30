Véget ért a tizedik, egyben utolsó Kapa-kupa kapálógép ügyességi verseny Sárosdon

A sárosdi Kapa-kupa kapálógép ügyességi versenyt idén tizedik, a rendezők tájékoztatása szerint egyben utolsó alkalommal rendezték meg több mint 50 versenyző részvételével, akiknek egy akadálypályát kellett teljesíteniük a legrövidebb idő alatt, gumikerékre szerelt kapálógéppel és pótkocsijával.

X. Kapa-kupa kapálógép ügyességi verseny Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A szervezők komoly munkát fektettek a minden túlzás vagy irónia nélkül csodálatosnak tűnő versenybe, szalmabálákból egy 800 méteres pályát építettek.

Akit mozgóképen is érdekel a szervezők által „fantasztikus, benzingőzös orgiának” nevezett esemény, annak ezt a teaser-videót ajánlom:

