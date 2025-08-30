Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke?

Szerdán a Három Hollóban bemutattuk a 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerző közreműködésével készült legújabb kiadványunkat, az orosz–ukrán konfliktusról szóló Végtelen háborút, ami megrendelhető a 444 Shopban.
A bemutatón két panelbeszélgetés volt, az elsőben a Végtelen háború három 444-es szerzője, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt ukrán gyerekekről. A felvételt itt lehet meghallgatni:
Diószegi-Horváth Nóra a Végtelen háborúba arról írt, hogy leválthatja-e bárki Putyint, Kolozsi Ádám a globális befolyásolási műveleteket és az orosz soft powert elemezte, Takács Lili pedig többek között az elrabolt és oroszosított gyerekekről írt a magazinba.
Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.
Úgy tűnik, az ukránok is elfogadták, hogy ez egy globális háború az oroszok ellen, és szövetségesi támogatással tovább fognak orosz katonákra vadászni szerte a világban. Mivel az orosz haderő Afrikában a legsebezhetőbb, várhatók ukrán támadások a jövőben is.
A NATO-ról a magyarok kétharmadának jó a véleménye, és javult Zelenszkij megítélése is tavalyhoz képest. Az e heti NATO-csúcs elé időzítve tette közzé 25 országban végzett kutatását az amerikai Pew Research Center.
Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.
Elutaztunk Kijevbe és Herszonba, hogy olyan ukrán fiatalokkal beszéljünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Beszéltünk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják.