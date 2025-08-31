Erdőtűz oltásán dolgoztak, mikor a határőrség letartóztatott két tűzoltót Washingtonban

Két tűzoltót tartóztatott le az amerikai határőrség Washington államban, miközben egy 9 ezer holdnyi területen pusztító erdőtűz oltásán dolgoztak – közölte szombaton Emily Randall kongresszusi képviselő. A politikus elmondása szerint az érintetteket jelenleg a tacoma-i Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) fogdájában tartják fogva.

Randall a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, bár nem engedték be a létesítménybe, az intézmény vezetői megerősítették, hogy két, a tűzoltásra szerződtetett cég alkalmazottjáról van szó.

Az egyik tűzoltót ügyvédje, Stephen Manning szerint jogtalanul vették őrizetbe. Az oregoni férfi négyéves kora óta él az Egyesült Államokban, családjával együtt korábban bűncselekmény áldozatai lettek, és vízumkérelmük elbírálására várnak.

Az amerikai Vám- és Határőrség csütörtökön azt közölte, hogy a Földgazdálkodási Hivatal (BLM) felbontotta a tűzoltócégekkel kötött szerződéseket egy lezárt, de részleteiben nem ismertetett bűnügyi vizsgálat után.

A július 6-án kigyulladt tűz mindössze 13 százalékát sikerült eloltani szombatig. Randall szerint „példátlan és aggasztó”, hogy a hatóságok közösen razziáztak egy aktív tűzoltási helyszínen, ahol a tűzoltók munkája eddig sikeresen akadályozta meg, hogy lakóházak égjenek le vagy emberéletben essen kár.

A Belbiztonsági Minisztérium közleménye ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az őrizetbe vett személyek támogató feladatokat láttak el, nem közvetlenül a tűzoltásban vettek részt, így a letartóztatásuk nem befolyásolta az oltási munkálatokat.