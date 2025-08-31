Ismét segélyflottilla indul Gázába Greta Thunberggel a fedélzeten

Vasárnap Barcelonából indul el egy segélyflottilla, amelynek célja a gázai humanitárius folyosó megnyitása és az „illegális” izraeli blokád megtörése - közölték a szervezők. A hajók fedélzetén több tucat aktivista, köztük a svéd Greta Thunberg, valamint parlamenti képviselők különböző európai országokból, és más közéleti szereplők is utaznak majd. Azt nem árulták el, hány hajóval indulnak útnak.

A szervező Global Sumud Flotilla szerint szeptember 4-én további hajók indulnak Tunéziából és más mediterrán kikötőkből. Ezzel párhuzamosan 44 országban terveznek tiltakozásokat a palesztinokkal való szolidaritás jegyében.

A szervezők történelmi méretű akcióról beszélnek, amely „minden korábbi próbálkozást felülmúl”. Izrael azonban már kétszer – júniusban és júliusban – megakadályozta hasonló missziók eljutását Gázába, és a résztvevőket, köztük Thunberget, őrizetbe vette, majd kitoloncolta.

A flottilla várhatóan szeptember közepén érkezik meg a háború sújtotta övezethez.

