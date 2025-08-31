Lengyel milliárdos nyúlta le egy kisfiútól a teniszező Kamil Majchrzak ajándéksapkáját

Még csütörtökön történt a US Openen, hogy győztes meccse után Kamil Majchrzak lengyel teniszező labdákat dedikált szurkolóinak. Egy ponton levette a sapkáját és odanyújtotta egy kisfiúnak. Ekkor azonban váratlan dolog történt: egy felnőtt férfi kikapta a fiú kezéből az ajándéksapkáját, és rövid tanácstalanság után betette a mellette álló nő táskájába. Így:

A férfit mostanra sikerült is beazonosítani, ő Piotr Szczerek lengyel milliomos és cégvezető. Szczerek, a Drogbruk útburkoló cég alapító-vezérigazgatója és nem mellesleg a lengyel teniszszövetség támogatója. A spanyol Marca szerint az üzletember az eset után letiltotta közösségi média oldalain a kommentelési lehetőséget.

Kamil Majchrzak azt nyilatkozta, akkor nem is vette észre, hogy a kisfiúnak szánt sapkát más tette el végül. Majchrzak szerint a milliomos azóta megpróbálta jóvátenni tettét a megkárosított fiúval és családjával szemben.

„Ő is szerette volna helyrehozni a dolgokat, ezért megadtam neki Brock édesanyjának adatait ugyanazon a közösségi oldalon, amelyen én is kapcsolatba léptem vele” – mondta Majchrzak aki az eset után személyesen találkozott a fiúval, akinek ajándékokat is vitt.