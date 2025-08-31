Putyin és Modi megérkezett Kínába, formálódik az Amerika-ellenes koalíció

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök vörös szőnyeges fogadtatásban részesültek Kínában, ahol több mint 20 ország vezetőjével együtt vettek részt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) regionális biztonsági csúcstalálkozón - írja a BBC.

A vörös szőnyeget ilyen géppel terítették le a vendégek előtt:

Modi – aki hét év után először látogatott Kínába – a csúcstalálkozó előtt tárgyalt Hszi Csin-pinggel, és kijelentette, hogy Delhi javítana a szomszédos országgal való kapcsolatait. A találkozóra akkor kerül sor, miután az Egyesült Államok büntetővámot vetett ki az indiai árukra, mert Delhi továbbra is orosz olajat vásárol, és Putyint is szankciókkal fenyegetik az Ukrajnával folytatott háború miatt.

„A két ország 2,8 milliárd lakosának érdekei kapcsolódnak együttműködésünkhöz. Ez egyben az egész emberiség jólétének is elősegíti” – mondta Modi Hszi-nek.

A Peking által támogatott SCO-nak 10 tagállama van – köztük Pakisztán, Irán és Belarusz –, valamint 16 partner és megfigyelő. A csúcstalálkozó inkább szimbolikus jelentőségű, de lehetővé teszi a vezetőknek, hogy megosszák közös sérelmeiket és érdekeiket – és idén a találkozót beárnyékolja a kereskedelmi háború az Egyesült Államokkal.

Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

Trump elnök múlt heti döntése, hogy 50 százalékos vámot vet ki Indiára, úgy tűnik, javított az India és Kína kapcsolatán, amelyek még 2020-ban egy, a Himalájában történt a határőrségek közötti halálos összecsapás miatt romlottak meg.

Az SCO-t Kína, Oroszország és négy közép-ázsiai ország hozta létre 2001-ben, hogy ellensúlyozza a NATO-hoz hasonló nyugati szövetségek befolyását. Az idei találkozó a szervezet megalakulása óta a legnagyobb.