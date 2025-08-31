Több ezren tüntettek a bevándorlás ellen Ausztrália városaiban, volt, ahol az ellentüntetőkkel is összecsaptak

Bár az ausztrál szövetségi kormány erőteljesen elítélte a gyűlöletkeltő megmozdulásokat, több ezren vettek részt az Ausztrália-szerte megrendezett „March for Australia” azaz „Menetelés Ausztráliáért” nevű bevándorlásellenes tüntetéseken – írja a Guardian. Az eseményekkel egy időben több helyen ellentüntetéseket is tartottak, volt ahol a két csoport találkozásából pedig összetűzések is kialakultak.

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A tüntetéseket neonáci csoportok, a világjárvány idején ismertté vált lezárásellenes aktivisták és egyéb szélsőséges mozgalmak hirdették meg, bár hivatalosan egyikük sem vállalta a szervezést. Számos ellenzéki politikus is részt vett a megmozdulásokon, köztük Pauline Hanson, a One Nation párt szenátora, valamint Bob Katter szövetségi képviselő.

Melbourne-ben a tüntetők a Flinders Street állomás előtt gyűltek össze ausztrál zászlókat lobogtatva és bevándorlásellenes transzparenseket tartva. Ezzel párhuzamosan a Victoria Állami Könyvtár előtt antifasiszta és palesztinpárti ellentüntetők demonstráltak. A rendőrség megpróbálta elkülöníteni a két csoportot, de azok végül találkoztak a Collins és Elizabeth utcák sarkán, ahol háromsoros rendőrségi kordont állítottak fel, köztük lovasrendőröket is bevetve.

A két csoport között heves szóváltás alakult ki, egy üveg a bevándorlásellenes tüntetés felől az antifasiszták lábai előtt tört szét, egy sörösdoboz pedig átrepült a rendőrsorfalon. A rendőrök ezután tömegoszlató sprayt vetettek be, és körülbelül egy tucat tüntetőt fújtak le.

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A menet végül a tartományi parlamenthez ért, ahol Thomas Sewell neonáci aktivista is beszédet tartott, azt állítva, hogy „az ő emberei vezették a menetet”, és elmondta, hogy szerinte „ha nem állítjuk meg a bevándorlást, akkor biztosan elpusztulunk.” Egy másik felszólaló kijelentette: „Az ausztrálok belefáradtak a tömeges bevándorlásba.” A tömeg skandálta: „Albo menjen!”, majd „Aussie Aussie Aussie”.

Jacinta Allan, Victoria állam miniszterelnöke elítélte azokat, akik „nácikkal vonulnak”, és aggodalmát fejezte ki a bevándorlásellenes tüntetés miatt.

Mint mondta: „Senki, aki megpróbálta megosztani ezt az országot, nem járt sikerrel, mert a multikulturalizmus ígérete sokkal erősebb.”

A rendőrség szerint a Melbourne-i megmozdulásokon körülbelül 5000 ember vett részt, hat személyt tartóztattak le különböző vádakkal, köztük rendőrtámadás, garázdaság, rablási kísérlet és ellenállás miatt. Két rendőr könnyebben megsérült, de kórházi ellátásra nem volt szükség.

Fotó: RONI BINTANG/Anadolu via AFP

Canberrában eközben néhány száz fő gyűlt össze az egyik tó partján, zászlókat lengetve, és a parlament épületére nézve skandálták jelszavaikat. Brisbane-ben pedig a menet a Roma Street parkból indult a botanikus kert felé, néhány ezer zászlóba burkolózott tüntető részvételével. Egy ponton rövid összetűzés történt egy ellentüntető csoporttal. Egy őslakos aktivista azt kiabálta a tömegnek: „Ti szálltátok meg ezt az országot, ti loptátok el a földet.”

Több tüntető Brisbane-ben és Adelaide-ben szimpátiáját fejezte ki Dezi Freeman iránt, akit két rendőr meggyilkolásával gyanúsítanak Porepunkahban, és aki után jelenleg is zajlik az embervadászat Ausztráliában. Eközben Freeman felesége vasárnap nyilatkozatban szólította fel férjét, hogy adja fel magát.

Sussan Ley, az ellenzék vezetője előző este videóüzenetben jelentette ki: „Nincs helye erőszaknak, rasszizmusnak és megfélemlítésnek. Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet és a félelem megbontsa a társadalmi kohéziót.”

Murray Watt, a kormány egyik minisztere vasárnap reggel a Sky News-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy

„Teljes mértékben elítéljük a March for Australia nevű menetet. Ez nem a társadalmi harmónia előmozdításáról szól, hanem a gyűlölet terjesztéséről.”

Julian Leeser, az ellenzék igazságügyi szóvivője arra figyelmeztette a jó szándékú résztvevőket, hogy „figyeljenek oda, kikkel állnak együtt”, mivel egyes megnyilvánulásokban indiaiellenes és antiszemita hangok is felfedezhetők voltak.