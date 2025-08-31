Újabb 18 ember halt meg Gázavárosban a szombat esti izraeli támadásokban, megölték a Hamasz szóvivőjét is

Helyi tisztviselők szerint újabb 18 ember halt meg Gázavárosban és környékén, miután szombat este Izrael légicsapásaiban és fegyveres támadásaiban – írja a Guardian. Az izraeli biztonsági kabinet vasárnap este tanácskozik a Gázaváros elfoglalására irányuló hadművelet következő lépéseiről, miközben Barcelonában vasárnap indult útnak egy humanitárius segélyflotta, amit „a valaha volt legnagyobb szolidaritási küldetésnek” tartanak a szervezők.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A Barcelonából induló segélyflotta fedélzetén utazik többek között Greta Thunberg klímaaktivista, valamint számos európai politikus és olyan közéleti szereplők, mint Ada Colau volt barcelonai polgármester. Az akció célja, hogy „megtörje Gáza illegális blokádját”, és humanitárius folyosót nyisson. A „Global Sumud Flotilla” nevű flotta indulása közben pedig egy palesztinpárti tüntetést is tartottak a barcelonai kikötőben.

Az izraeli hadsereg pénteken vetett véget a Gázaváros környékére vonatkozó ideiglenes tűzszünetnek, ami eddig lehetővé tette némi segély bejutását a térségbe. A hadsereg azonban közölte, hogy a területet szombattól „veszélyes harci övezetnek” minősítik. Egy nappal később pedig a város egyik legnagyobb negyedéből, Sheikh Radwanból származó lakosok már arról számoltak be, hogy az izraeli hadsereg szombaton éjszaka és vasárnap reggel is folyamatosan lőtte a területet ami miatt számos család kénytelen volt elmenekülni.

A helyi egészségügyi hatóságok szerint a halálos áldozatok közül 13-an élelmet próbáltak szerezni egy központi segélyosztó helyről, míg legalább ketten egy gázai házban vesztették életüket. Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy kivizsgálják az esetet.

Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Az izraeli kormány vasárnap este rendkívüli ülést tart, ahol a Gázaváros teljes elfoglalására vonatkozó hadműveleti terv újabb lépéseit vitatják meg. A teljes körű támadás azonban várhatóan majd hetek múlva kezdődik el. Izrael szerint ugyanis a civileket szeretnék evakuálni, mielőtt további szárazföldi csapatokat vezényelnének be. A Vöröskereszt elnöke, Mirjana Spoljaric azonban figyelmeztetett, hogy ez hatalmas népességmozgást indítana el, amit Gáza többi része képtelen lenne befogadni.

Eközben szombat este ismét több ezren tiltakoztak Tel-Avivban a háború ellen. Vasárnap reggel a Gázában fogva tartott izraeli túszok hozzátartozói demonstráltak izraeli miniszterek otthonainál, a túszok szabadon bocsátását és a háború befejezését követelve.

Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu via AFP

Vasárnap a Hamasz megerősítette, hogy meghalt Mohammed Sinwar, akit a mozgalom gázai vezetőjeként tartottak számon. Izrael még több mint három hónappal korábban állította, hogy az ő holttestét találták meg egy alagútban a Khan Younis-i Európai Kórház alatt.

Eközben Izrael vasárnap közölte, hogy meghalt Abu Obeida, a Hamász szóvivője. Izrael védelmi minisztere, Israel Katz az X-en közzétett bejegyzésében gratulált az Izraeli Védelmi Erőknek (IDF) és a belbiztonsági szolgálatnak (Sin Bet) a „hibátlan végrehajtáshoz”. A Hamász egyelőre nem erősítette meg a halálhírét.

Emellett az izraeli hadsereg vasárnap közölte, hogy csapást mért a Hezbollah egyik déli libanoni létesítményére. Ugyanis állításuk szerint az ottani tevékenység „megsértette az Izrael és Libanon közötti megállapodásokat”.