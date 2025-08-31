Vasárnap már kevesebbet fog esni, de keleten lehetnek villámárvizek

A nap első felében a középső és nyugati országrészekben többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar – áll a meteorológiai szolgálat előrejelzésében.

Délután nyugaton már felszakadozik, keleten viszont megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok itt és az ország középső részénvárhatók. Keleten a zivataros területen felhőszakadás és kisméretű jégeső, helyenként villámárvizek is előfordulhatnak.

A szombati esőzések kapcsán a vízmegtartás fontosságáról írt Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. Emlékeztet, hogy a hétvégi eső előtt olyan súlyos aszály volt országszerte, amit a tegnapi csapadék sem tudott megszüntetni – pedig annyi eső esett, mint máskor egy hónap alatt sem. A talaj nedvességhiánya Budapest környékén 160 milliméter volt, helyenként pedig 50 milliméter eső is esett.

A város csatornarendszere nincs felkészülve ekkora mennyiségű csapadék gyors elvezetésére, ráadásul az elvezetésnek egyre kevésbé kéne opciónak lenni, a megtartásnak, tározásnak pedig minél inkább, írja Bardóczi.

„Ha azt a 30-50 mm most lehullott csapadékot mind sikerült volna a talajba elvezetni és ott felitatni, még akkor is 110-130 mm hiánnyal számolhatnánk. A zöldfelületeinket, fasorainkat öntözötté, a burkolt és növényzettel borított felszínt vízbefogadóvá, vízraktárrá tenni sok évtizedes munka, rengeteg technikai innováció és teljesen új gondolkodás meghonosodása lenne. Elemi érdekünké vált, hogy a vízelvezetés és a lecsapolás országából a vízmegtartás és a víztározás országa legyünk.”

A főtájépítész szerint ennek eléréséhez jogszabályváltoztatásra, mihamarabbi mérnöki és döntéshozói szemléletváltásra valamint célzott programokra és pénzre van szükség. Ezek hiányában „a Kárpát-medence elsivatagosodása reális jövőképpé válik, a most ismert növénytakaró jelentős részét pedig elveszítjük”.