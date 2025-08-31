Zelenszkij: Új, Oroszország belső területeit célzó csapások is tervben vannak

Ukrajna újabb támadásokat tervez Oroszország belső területein – közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij elnök, miután az elmúlt hetekben fokozódtak az ukrán csapások orosz energetikai létesítmények ellen. Eközben a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, míg a Kreml szerint Európa akadályozza Trump ukrajnai béketörekvéseit – írja Reuters és az MTI.

„Tovább folytatjuk aktív műveleteinket úgy, ahogyan azt Ukrajna védelme megkívánja. Az erők és eszközök készen állnak. Új, mélyre hatoló csapások is tervben vannak” – írta Zelenszkij egy hosszabb bejegyzésében az X-en, miután találkozott Ukrajna vezérkari főnökével, Olekszandr Szirszkij tábornokkal.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

Eközben vasárnap a Kreml közölte, hogy szerinte az európai hatalmak akadályozzák Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai béke elérésére, és Oroszország folytatni fogja hadműveleteit Ukrajnában, amíg nem lát valódi jeleket arra, hogy Kijev kész a békére. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami médiának nyilatkozva azt mondta, hogy az úgynevezett „európai háborúpártiak” továbbra is hátráltatják az Egyesült Államok és Oroszország közös béketörekvéseit.

„Készen állunk a probléma politikai és diplomáciai úton történő megoldására” – mondta Peszkov. – „De eddig nem látunk erre viszonzást Kijev részéről. Így hát folytatjuk a különleges katonai műveletet.”

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter pénteken közölte, hogy az orosz hadsereg felgyorsította az előrenyomulását Ukrajnában: míg az év elején havonta 300–400 négyzetkilométert foglaltak el, most 600–700 négyzetkilométert. Szombaton pedig a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők, a „különleges hadművelet” következtében mintegy 1340 ukrán katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, a Zaporizzsja megyei Kamisuvaha-ban pedig átvették az irányítást - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A vasárnapi hadijelentésben emellett az is szerepelt, hogy egy kikötőnek az ukrán hadsereg által használt infrastruktúráját, egy, a kikötőt védelmező NASAMS norvég légvédelmi rendszert, a Sztrela-10-es légvédelmi rendszer egy indítóállását, valamint több lőszer- és anyag-, illetve műszaki raktárt semmisítettek meg vagy találtak el a napok az orosz erők. Ugyanez a helyzet további öt ukrán harckocsival, 14 egyéb páncélozott harcjárművel, két irányított légibombával, három HIMARS-rakétával, és 112 repülőgép típusú drónnal is.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadásokat.