10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben” – Hadházy Ákos megmutatta az ingatlan tervrajzait

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő már napokkal ezelőtt jelezte, hogy sikerült megszereznie a hatvanpusztai birodalom tervrajzait, az elsőt hétfőn reggel osztotta meg a Facebook-oldalán. Elsőként a vendégháznak, vagy Nyugati Szárnynak nevezett épület alaprajzait hozta nyilvánosságra, ez az az épület, amelyet a lerombolt műemléki birkaistálló helyére húztak fel. Az alaprajz szerint az épületben van:

10 darab komplett lakás, mindegyikben több szoba, konyha, wc.

2 lift, 3 lépcsőház,

a földszinten 190 négyzetméteres étkező kandallóval és egy 140 négyzetméteres társalgó van,

van egy éttermi kapacitású konyha, 40 négyzetméteres, de tartozik hozzá külön hűtőtér, italraktár, szárazáru raktár, fogyóeszköz raktár, zöldség előkészítő, hús előkészítő, fehér és fekete mosogató, sőt, a pincében egy steak előkészítő helyiség is található.

A legkisebb lakásba a konyhából külön lépcső vezet fel, Hadházy úgy tudja, ez a séf lakása lesz.

Az emeleten egy 160 négyzetméteres és 90 négyzetméteres dohányzószoba/klubhelyiség van.

Kialakítottak még egy 10 négyzetméteres söntést (kocsma), 25 négyzetméteres gardróbot, 80 négyzetméteres raktárat, mosókonyhát, tisztaruha raktárat is, sőt bár minden lakásnak saját wc-je és zuhanyzója van, több közösségi férfi/női mosdó és zuhanyzó is van az épületben az alaprajzok szerint.

„Ha egy mondatban össze kellene foglalni: ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok”, összegzi az információkat Hadházy.

Hatvanpusztáról Hadházy Ákos az elmúlt hetekben rengeteg fotót és videót osztott meg a Facebook-oldalán. Az egyik múlt heti látogatása során a biztonsági őr próbálta meg leszorítani őt a kocsijával az útról. Videói már nemcsak idehaza, de külföldön is felkeltették a média figyelmét, nemrég a New York Post is szentelt a sztorinak egy külön anyagot. Orbán Viktor szerint Hatvanpuszta az édesapja mezőgazdasági üzeme, és erről őt kell megkérdezni. Így hát mi is ellátogattunk Hatvanpusztára Orbán Győzőt keresve, az erről készült anyagunkat itt nézheted meg.