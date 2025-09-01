10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben” – Hadházy Ákos megmutatta az ingatlan tervrajzait

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő már napokkal ezelőtt jelezte, hogy sikerült megszereznie a hatvanpusztai birodalom tervrajzait, az elsőt hétfőn reggel osztotta meg a Facebook-oldalán. Elsőként a vendégháznak, vagy Nyugati Szárnynak nevezett épület alaprajzait hozta nyilvánosságra, ez az az épület, amelyet a lerombolt műemléki birkaistálló helyére húztak fel. Az alaprajz szerint az épületben van:
„Ha egy mondatban össze kellene foglalni: ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok”, összegzi az információkat Hadházy.
Hatvanpusztáról Hadházy Ákos az elmúlt hetekben rengeteg fotót és videót osztott meg a Facebook-oldalán. Az egyik múlt heti látogatása során a biztonsági őr próbálta meg leszorítani őt a kocsijával az útról. Videói már nemcsak idehaza, de külföldön is felkeltették a média figyelmét, nemrég a New York Post is szentelt a sztorinak egy külön anyagot. Orbán Viktor szerint Hatvanpuszta az édesapja mezőgazdasági üzeme, és erről őt kell megkérdezni. Így hát mi is ellátogattunk Hatvanpusztára Orbán Győzőt keresve, az erről készült anyagunkat itt nézheted meg.
A képviselő szerint belülről is ugyanaz látszik, mint a légifelvételeken: „műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel.”
A férfi a Hatvanpusztát őrző cég pólóját viseli.
Hatvanpuszta világhíres lett.
Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.