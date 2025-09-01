Áthallásos Rippl-Rónait választott a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotába

„Balprofilban szürkeruhás férfi félalakja, haj és állszakálla barna, arcszíne fehéres barna. Háttér jobbra piros, balra fehér, lent a jobb sarok narancssárga”

– így írja le a kaposvári múzeum honlapja azt a Rippl-Rónai festményt, amit Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége intézett a Sándor-palotába. A kép címe: „Medgyessy olvas”.

Nem csak olvas, vezet is! Medgyessy Péter miniszterelnök (j) és Osamu Suzuki, a Suzuki Motor Corporation vezére (b) hajtanak le a gyártósorról a cég akkor bemutatott Ignis modelljével 2003. április 10-én, a gyártósor ünnepélyes megnyitóján. Fotó: ATTILA KISBENEDEK

De mit olvas a volt miniszterelnök? Sulyok Tamás fiataloknak szóló üzenetét? Egy Tóta W. publit? Nem tudjuk, de a meglepő választás mellett sem tudunk elmenni szó nélkül. Mit üzenhet a bukott miniszterelnökkel névrokon férfit ábrázoló festménnyel Nagy Zsuzsanna? Orbán Viktornak meg lennének számlálva a napjai?

Egyébként így néz ki a kép, amely természetesen nem a volt miniszterelnököt ábrázolja, ő ugyanis 15 évvel a kaposvári festő halála után született Budapesten:

Rippl-Rónai József: Medgyessy olvas Fotó: Szita Károly Facebook-oldala

A Rippl-Rónait a First Lady-nek Kaposvár fideszes polgármestere, Szita Károly ajánlotta fel, az egész festmény válogató akcióról a polgármester Facebook-oldalán egy videó is megjelent.

Ebből kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény, amire Szita emlékezett, ezért most közösen elmentek a városi Rippl-Rónai múzeumba válogatni.

A videó egy pontján a polgármester megjegyzi, hogy a képet azért nem örökbe adják, mire Nagy Zsuzsanna azt mondja:

„Három és fél év csak. Már mindjárt vége.”

Azt ekkor még nem lehetett tudni, melyik festményt választotta végül a First Lady, de az RTL kérdésére a kaposvári önkormányzat elárulta, hogy a fent már említett „Medgyessy olvas” című alkotását javasolták, amit a köztársasági elnök és felesége el is fogadott. Egyelőre sem a kaposvári önkormányzat, sem a Sándor-palota nem árulta el, hogy mennyibe kerül a kölcsönzés, a köztársasági elnök hivatala szerint még folyamatban van a szerződés megkötése.

Hogy hasonló összezördülés lesz a Sándor-palota és a Karmelita között az áthallásos festmény miatt, mint lett az orosz rakétatámadásos poszt körül, a napokban kiderül.