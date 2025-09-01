Ausztriában mától fél év börtön jár a kéretlen farokfotókért

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Szeptember elsejétől büntethető Ausztriában az, aki kéretlenül fotókat küld valakinek a nemi szervéről (a formátumot dick pic-nek nevezik, elsősorban azért, mert jellemzően péniszekről készült fotókat küldenek kéretlenül tulajdonosaik). A dick pic-ek büntethetővé tételét évek óta követelik Ausztriában nőjogi szervezetek és politikai pártok, a törvénymódosítást még júniusban szavazta meg a parlament.

Anna Sporrer igazságügyi miniszter egy sajtóközleményben „régóta esedékes lépésnek” nevezte a tilalmat. Azt mondta: „a kéretlen dick pic-ek a magánéletbe való beavatkozásnak minősülnek, amely az érintettekben gyakran dühöt, tehetetlenséget, undort és szégyent vált ki”.

Péniszszobor Bajorországban.
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

A törvénymódosítás a gyakorlatban azt teszi büntethetővé, ha valaki kéretlenül fotót küld másnak a nemi szervéről (bármilyen eszközön, a mobiltól a faxig), „ha az zaklatással jár”. Értelemszerűen ha közös megegyezéssel történik, a tényállás nem áll meg.

A maximum kiszabható büntetés fél év szabadságvesztés, és büntethető az is, ha valaki mesterséges intelligenciával készített pöcsöt küld, ha egyértelműen felismerhető a szándék. Nem büntethető viszont a másodlagos nemi szervekről (például mellekről) készített fotók küldése.

Más országokban is büntetik az ilyesmit, Angliában és Walesben már 2024 óta. Ott „cyberflashingnek” nevezik. (ORF)

külföld dick pic nők elleni erőszak zaklatás pöcs büntetés ausztria