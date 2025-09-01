Autóbalesetet szenvedett a volt New York-i polgármester, Rudy Giuliani

New York korábbi polgármestere, Rudy Giuliani szombat este autóbalesetet szenvedett New Hampshire államban. A helyi rendőrség közlése szerint Giuliani egy Ford Broncóban ült utasként, amikor hátulról belehajtottak az autóba, írja a BBC. A balesetben a volt polgármesternek eltört az egyik hátcsigolyája, többszörös zúzódásokat szenvedett és megsérült a lábszára valamint a bal karja is.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben részt vevők mindannyian életveszélyes sérüléseket szenvedtek, őket kórházba szállították. Az incidens röviddel azután történt, hogy Giuliani segített egy állítólagos családon belüli erőszak áldozatának, aki egy úton integetett neki. Ezt a New Hampshire-i rendőrség is megerősítette, a rendőrök egy bejelentett családon belüli erőszak ügyében nyomoztak, amikor észrevették, hogy az út túloldalán baleset történt.

„Az ütközés következtében mindkét jármű a felhajtóra csapódott és súlyosan megrongálódott” – tette hozzá a rendőrség. Azonosították is a baleset okozóját, de vádat még nem emeltek ellene, egyelőre a baleset körülményeit vizsgálják.

Giuliani, akit először 1993-ban választottak meg New York polgármesterévé, a 2001. szeptember 11-i Világkereskedelmi Központ elleni támadás idején is hivatalban volt. 2008-ban sikertelenül indult az amerikai elnökválasztáson, majd Trump egyik tanácsadója lett a 2016-os kampány során. 2018-ban csatlakozott Trump személyes jogi csapatához, és egészen a 2020-as választásokig tagja is volt. Joe Biden 2020-as választási győzelme után Giuliani alaptalan állításokat terjesztett a választás elcsalásáról.