Az FSZB szeretné lehallgatni az oroszok okos hangszóróit, de a gyártó nem engedi, inkább fizet

Pénzbüntetést szabott ki egy moszkvai bíróság a Yandex orosz tech óriásra, mert nem adta ki az Alisa nevű okos hangszóróin keresztül gyűjtött adatokat az orosz kémelhárító-hírszerző szolgálatnak, az FSZB-nek.

Az Alisa olyan mint az Amazon Alexája, egy kisméretű hangszóró, amely a felhasználó szóbeli parancsára végre tud hajtani egyszerű feladatokat, mondjuk megír egy üzenetet, vagy lejátszik egy számot.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A 10 ezer rubeles, azaz durván 42 ezer forintos büntetést a bíróság még júniusban szabta ki a tech cégre, de az ügy csak most kapott nagyobb médiafigyelmet Oroszországban.

Egy iparági forrás a Vedomosti nevű orosz üzleti lapnak azt mondta, „régi sztoriról” van szó. Az FSZB szeretne belehallgatni a Yandex által tárolt beszélgetésekbe, de az adatok rendelkezésre bocsátása drága és bonyolult feladat, ezért a cégnek jobban megéri kifizetni a minimális bírságot, mintsem eleget tenni a titkosszolgálat kérésének. (Meduza)