Egy bíró akadályozta meg, hogy Trump guatemalai gyerekek százat toloncolja ki az Egyesült Államokból

Sparkle Sooknanan kerületi bíró vasárnap hozta meg döntését, amely ideiglenesen megakadályozza a Trump-adminisztrációt, hogy mintegy 600 kísérő nélküli guatemalai gyereket toloncoljanak vissza hazájukba, ahol az ügyvédek szerint bántalmazás és üldöztetés fenyegeti őket. A gyerekek egyedül érkeztek az Egyesült Államokba, és kormányzati őrizetben vannak, amíg bevándorlási kérelmeiket elbírálják, írja a BBC.

Az amerikai igazságügyi minisztérium ügyvédei szerint azonban a gyerekeket nem kitoloncolják, hanem hazaszállítják, hogy újra egyesülhessenek családjukkal.

Az eljárás vasárnap kora reggel indult, amikor jogvédő csoportok sürgősségi intézkedést kértek, azt állítva, hogy Texasban körülbelül 600 gyermeket rakhatnak repülőgépre és kitoloncolhatnak. Sooknanan bíró ezután ideiglenes távoltartási végzést adott ki, amely megtiltotta a hatóságoknak, hogy tíz, 10 és 17 év közötti bevándorló gyermekből álló csoportot Guatemalába küldjenek. A határozat 14 napig lesz érvényben.

A meghallgatáson Drew Ensign, az Egyesült Államok főügyész-helyettese azt nyilatkozta, hogy a guatemalai kormány és a gyermekek rokonai kérték az újraegyesítéseket. Jogvédő csoportok szerint ez minimum néhány esetben nem igaz.

A gyermekek ügyvédei azzal érveltek, hogy az intézkedés sérti az Egyesült Államokba egyedül érkező gyermekek védelmét célzó szövetségi törvényeket. Elmondták, hogy néhány gyermeknek folyamatban lévő ügye van a bevándorlási bírák előtt, és félelmeiket fejezték ki a visszatérésükkel kapcsolatban.

Stephen Miller, a Fehér Ház bevándorlási tanácsadója bírálta a bírót a határozata miatt. „A kiskorúak mindannyian önként jelentették be, hogy a szüleik otthon vannak Guatemalában” – írta az X-en. „De egy demokrata bíró nem engedélyezi számukra, hogy újraegyesüljenek a szüleikkel.”