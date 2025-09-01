Egyre súlyosabb a vízhiány Ciszjordániában – közölték a palesztin hatóságok és helyiek a Reuters hírügynökséggel. Azt mondták, sok háztartásban hetente csak néhány alkalommal van vezetékes víz, így Rámalláhban és más városokban sokan közösségi kutakat kényszerülnek használni.

Az ENSZ adatai szerint 2024 első felében 62 alkalommal rongáltak meg vízellátó infrastruktúrát, köztük kutakat és vezetékeket. A térséget ellenőrző izraeli hadsereg közölte, több ilyen jelentést kapott, de eddig nem sikerült elkövetőt azonosítani.

Palesztin földműves mutatja a víz hiányában kiszáradt karfioljait Ciszjordániában 2023 augusztusában. Fotó: HAZEM BADER/AFP

A palesztin vízszolgáltatók szerint különösen gyakran vált célponttá az Ein-Szamija forrás, ami húsz települést lát el. Jogvédő csoportok szerint az elmúlt években számos forrást izraeli telepesek vettek ellenőrzés alá. Az izraeli hadsereg polgári ügyekért felelős részlege, a COGAT ezzel szemben azt állítja, évi 90 millió m3 vizet biztosít a Palesztin Hatóságnak, és a hiányt a vizet ellopó palesztinok okozzák.