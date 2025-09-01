Földrengés volt Afganisztánban, több százan meghaltak és megsebesültek

Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.

A Bakhtar állami hírügynökség szerint legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek. A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

Földrengésben megsérült férfit tolnak be a kórházba önkéntesek Afganisztánban szeptember elsején. Fotó: AIMAL ZAHIR/AFP

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak. Mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, csak a tavalyi évben több mint ezer ember halt meg miattuk az országban. Különösen a Hindukus-hegység érintett, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozik. (via MTI, Reuters)