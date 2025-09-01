Gyűrűsfarkú makival az anyósülésen vezetett a villamossíneken, bevitték a főemlőssel együtt

Eredetileg villamossínen autózás miatt állították meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei azt a férfit, akinek a kocsijában egy gyűrűsfarki makit találtak.

„Az anyósülésen terpeszkedő, veszélyeztetett fajok kategóriájába sorolt madagaszkári főemlős illegális megszerzése és tartása bűncselekmény.

A gyűrűsfarkú makik csoportokban élő állatok Madagaszkár déli, délnyugati és délkeleti területein, azonban élőhelyük feldarabolása, vadászatuk, és önös érdekből házi kedvenccé befogásuk nagyban tizedeli a vadon élő populáció egyedszámát” – írja a BRFK a Facebookon.

A maki eredetével a férfi nem tudott elszámolni, ezért a közlekedési szabálysértésen túl bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították a kerületi rendőrkapitányságra. Természetkárosítás miatt kell majd felelnie.

A makit a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai vették gondozásba. Ők azt írták a Facebookon:

„A folyamatban lévő ügy kapcsán és a maki hosszútávú elhelyezését illetően nyilatkozni nem tudunk, de annyit elmondhatunk, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a kisméretű főemlős jó egészségnek örvend. A laboreredményekre még várni kell, addig az Állatkert karantén állomásának lakója”.