Izrael már a Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szerint is népirtást követ el Gázában

A világ legnagyobb népirtáskutató akadémiai szövetsége elfogadott egy határozatot, ami kimondja, hogy Izrael népirtást követ el Gázában – közölte hétfőn a szervezet elnöke. Az 500 tagot számláló International Association of Genocide Scholars, azaz Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szavazó tagjainak 86 százaléka támogatta a határozatot, ami kimondja, hogy Izrael „gázai politikája és intézkedései” megfelelnek az 1948-as ENSZ-népirtás-egyezmény II. cikkében lefektetett jogi meghatározásnak – írja a Reuters.

Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Izrael külügyminisztériuma gyalázatosnak nevezte a közleményt, ami szerintük „teljes mértékben a Hamász hazugságkampányára épül”. Izrael korábban is határozottan visszautasította, hogy gázai műveletei népirtásnak minősülnének, és azt állítja, azok önvédelemként igazolhatók. Izrael jelenleg a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt is védekezik a népirtás vádjával szemben.

A háromoldalas határozat felszólítja Izraelt, hogy „azonnal hagyjon fel minden olyan cselekménnyel, ami népirtásnak, háborús bűnnek és emberiesség elleni bűntettnek minősül a gázai palesztinok ellen, beleértve a civilek – köztük gyermekek – szándékos megtámadását és meggyilkolását; az éheztetést; a humanitárius segélyek, víz, üzemanyag és más, a lakosság túléléséhez szükséges eszközök megvonását; a szexuális és reproduktív erőszakot; valamint a lakosság erőszakos elűzését.” A dokumentum ugyanakkor kimondja, hogy a háborút kiváltó Hamász-támadás Izrael ellen szintén nemzetközi bűncselekménynek minősül.

„Ez egy végérvényes állásfoglalás a népirtáskutatás szakértőitől: amit Gázában látunk, az népirtás” – mondta Melanie O’Brien, a szövetség elnöke, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem nemzetközi jog professzora.

„Nincs mentség sem a háborús bűnökre, sem az emberiesség elleni bűntettekre, sem a népirtás elkövetésére – még önvédelem sem” – tette hozzá.

Az 1948-as ENSZ-népirtás-egyezmény, amit a nácik által elkövetett tömeggyilkosságok után fogadtak el, úgy határozza meg a népirtást, mint olyan bűncselekményeket, amiket „azzal a szándékkal követnek el, hogy egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportot, akár teljes egészében, akár részben, elpusztítsanak”. Az egyezmény kötelezi az összes országot arra, hogy fellépjen a népirtás megelőzése és megállítása érdekében.

Iszmail al-Thawabta, a Hamász vezette gázai kormány médiaközpontjának vezetője üdvözölte a határozat „tekintélyes tudományos állásfoglalását”, ami szerinte „jogi és erkölcsi kötelezettséget ró a nemzetközi közösségre, hogy sürgősen lépjen fel a bűncselekmény megállítására, a civilek védelmére, és az izraeli megszállás vezetőinek felelősségre vonására”.