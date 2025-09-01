Élő

Kemény nyár után tart Lázár János Közlekedési Infót

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Hétfő délelőtt Lázár János tart sajtótájékoztatót, a hivatalos téma a közlekedés, de borítékolható, hogy rengeteg más témában kap majd kérdéseket a miniszter.
  • A vendég Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
19 poszt
  • Legújabbak elöl
  • Régiek elöl

Lázár szerint törvénytelen megvetetni az ingóságokat

Lázár szerint használt jármű vagy a bérelt jármű nem rossz megoldás. Az Otthon Startra térnek át. A kérdés arra vonatkozik, hogy több esetben kötelező megvenni az ingóságokat. Lázár szerint ez törvénytelen, és aki megpróbál visszaélni vele, annak következménye lesz, és azt viselni kell. Ez csalásnak minősülhet.

Az árat maximálták, a lakás 100, a ház 150 millióba kerülhet összesen. Ha valaki elolvassa a banki irányelveket, az még szigorúbb is lehet.

Nem tud arról, hogy leálltak volna a földhivatalok Budapesten, de sok idő van még, és a földhivatalba sem most kell menni úgysem. A személyes hitelképességet is meg kell vizsgálni.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jönnek a kérdések

Első körben az elhangzottakról lehet kérdezni. Az RTL a Déli pár nappal ezelőtti üzemzavaráról kérdez, ahol felsővezeték szakadás okozott problémát. Miért esett el a Déli?

Hegyi Zsolt azt mondja, a hiba lassan lett meg, a problémát az okozta, hogy háromszor estek neki a probléma megoldásához, ezért háromszor zárták le a Délit. Hegyi szerint hiba volt a háromszori lezárást.

Hegyi a tájékoztatást sem tartja megfelelőnek. A jegy árát mindig visszatérítik, ha kimarad a közlekedés, de van, hogy ez nem jár vissza automatikusan, hanem külön kell kérni az ügyfélszolgálaton.

Lázár a Délivel kapcsolatban azt mondja, 4 főpályaudvar van, a legrosszabb helyzetben a Keleti volt, ahol azonnali felújítást rendeltek el, szeptember 20-ig tart a műszaki jellegű felújítás. A Déli belső műszaki infrastruktúrát is javítani kell, ezen rajta vannak.

Lázár azt mondja, mozdonyok ügyében nincs preferenciája, csak nők ügyében van. (A kérdés arra vonatkozott, javult-e a viszonya Siemensszel, amelytől vettek új motorvonatokat.)

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

70 motorvonat bérléséről is vannak tárgyalások

60 ezer új vasúti ülőhelyet akar Lázár, ehhez kellenek például a motorvonatok is, melyekről szólnak a tárgyalások, és reméli még idén lesz eredmény.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Állami garancia nélkül vettek fel hitelt

Lázár arról is beszél, a MÁV-Volán csoport hitelt vett fel, állami kezességvállalás nélkül, ebből buszokat vettek.

A Balatonhoz és a nyárhoz annyit tesz hozzá, hogy a MÁV alárendelte az eszközeit a balatoni nyaralásnak.

Évi 300 új busszal számolnak a következő éveken, a cél, hogy az átlagéletkor ne legyen több 8 évnél.

A 3300 vasúti jármű megújítása nehezebb. Több kocsira van szükség. Most 130 ezer ülőhely van, ezt 160 ezerre kell növelni. A járművek átlagéletkora 40-50 éves. Lázár azt mondja, vesznek új motorvonatokat, Nyugat-Európából vesznek használt, 10-20 éves motorvonatokat is. Új IC kocsik rendeléséről is szó van. Új kínai motorvonatokat is vennének.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Újabb vizsgálatot rendelt el Lázár a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A használt vasúti pálya 50 százalékán korlátozni kell a sebességet, majd beszél a pályafelújításról. Idén lezárják a Budapest-Belgrád vasútvonal építését, a déli körvasút építése is folyik, a MÁV 35 milliárdot költ majd a lassújelek csökkentésére 2026-tól. Ez is javíthatja a menetrendet.

Az újvidéki tragédiáról is beszél. A magyarországi szakasz kivietelezése 95 százalékos, zajlik az informatikai beruházás. Kínai kivitelezésben, gyors sebességben. A kínaiak minden elvárást tudtak teljesíteni eddig, a konzorcium jó minőségben teljesített.

Lázár úgy döntött, hogy a beruházás teljes műszaki és pénzügyi tartalmára bevonja a TÜV-öt, hogy megtettek-e mindent, amit megtehettek, az összes európai szabványnak megfelel-e.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A négy érintett megyében jön a 15 ezer forintos éves matrica

2026. január 1-től új díjkonstrukció jön az M1-esen, a négy érintett megyére 15 ezer forintos éves matricát árulnak majd, az ott lakók vehetik ezt meg.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nagy lezárások lesznek szeptember közepétől

Győr irányába 3 sávon, Budapest felé 1 sávon megy majd a közlekedés. Októberre épül ki a lezárás.

60-80 km/órával lehet majd menni.

Felül kell vizsgálni az M1-es melletti utak teherforgalmát, és ez vonatkozik az egész országra is. A KRESZ most úgy szól, hogy főúton és gyorsforgalmin mehet a teherforgalom. Az M1 mellett teljes áttáblázás lesz Budapest és Bábolna között, áteszervezik a forgalmat. A cél, hogy a kamionok ne hagyhassák el a pályát sebességkorlátozás, torlódás vagy baleset miatt, az autósok viszont elhagyhassák. Ezt az összes kétszámjegyű úton, ami teherforgalom van, meg fogják tenni.

Lázár szerint a pályán kell tartani a kamionforgalmat, az alsóbbrendű utakról pedig ki kell azokat tiltani - leszámítva nyilván azokat a teherautókat, amelyek az adott területre mennek.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hatsávos lesz az M1

Szeptember 15-tel elkezdik hatsávosítani az M1-est, 60 km hosszan.

Három év alatt építik újra, 2x4 sávra bővítik. 800 milliárodos beruházás lesz.

Emiatt teljes korlátozások és lezárások lesznek.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A szolidaritási hozzájáruláshoz is hozzányúlna

Az utak állapotáról is beszél. 185 ezer km út van az önkormányzatok, 31 ezer km út van az állam birtokában. Megint elmondja, hogy sokkal többet költenek útra mint vasútra.

Lázár szerint van vita a szolidaritási adót illetően. Kezdeményezte, hogy a szolidaritási adóból akár még idén, de 26-tól azt az összeget részben vagy egészben írhassa le az önkormányzat, amit útfejlesztésre költ. Budapestet is érinti ez. 20 százalékot lehetne faragni a szolidaritási adóból.

Szerinte ez gesztus az önkormányzatok felé. Reméli, hogy a kormány és az önkormányzatok is támogatják a javaslatot. Ez szerint 100 milliárdos tétel, amihez az önkormányzatok még hozzátehetnek.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Mi legyen az autópályákkal?

Nagy viták vannak a sebesség és roller kérdésében is, az utak minősége is kérdéseket vet fel. Többen és többféleképp akarják az utat használni.

800 km új autópálya épült, legerősebb autópályahálózat van itt, kérdés, ha 2 ezer km autópálya van, arra milyen használati és működési szabályok vonatkoznak.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A KRESZ-ről új konzultáció indul

A KRESZ bevezetése is az utasokat érinti. A konzultációk 2023 decembere óta zajlik. Nagyon sok észrevétel érkezett. 2025 szeptember végén új konzultáció indul. Lázár szerint ez "nemzeti konzultáció" lesz.

Szeretné, ha januárban elfogadná a kormány, és jövő szeptembertől be is vezessék.

Az emberi élet védelme a legnagyobb kihívás. A biztonságos közlekedés érdekében hoznak intékedéseket, de sok járműre vonatkozó feltételt felülvizsgálnak, a sebességhatárokat is.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ne teher legyen az utas

Lázár szeirnt az utas a legfontosabb. Sokszor teherként tekintettek az utasokra a mávosok, volánosok. Szerinte a történetnek az utasról kell szólnia, ezért tettek átalakításokat.

Erről a második feltételnél beszél. Elmondja, hány diák utazik ingyen.

Ár szempontjából az utazás rendben van, de a minőség összefügg a pályával is. 25 milliárdot költöttek eddig a szolgáltatás javítására.

December 1-ével lép hatályba egy izgalmas változás: személyszállítási törvényt fogadtak el, ami kimondja, hogy az ott élőknek biztosítani kell alanyi jogon, hogy háromszor a járási, kétszer a megyeközpontba, és kétszer a megyeközpontból a fővárosba eljussanak, és onnan vissza. Ez nagyon sok településen nem működik így most. Ezer településen ennél jóval kevesebb a szolgáltatás.

Felmérik mindenhol, hogy a törvényhez képest mi az igény.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jövő év végére ígér újabb nagy pénzt

Nagyon sokszor elmondja, hogy jövő év végéig plusz 150 ezerrel egészítik ki a dolgozók bérét.

Nem a választással indokolja természetesen, hanem például a nehéz munkakörülményekkel.


  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Lázárt sérti, a mávosokat csesztetik

Lázár szerint 4 feltétel kell, hogy elégedettebb legyen a lakosság, kiszolgálják a munkaerőpiacot. 1 millió új álláshely jött létre az elmúlt 15 évben .

A feltételek:

  • kellenek emberek, akik megszervezik és a szolgáltatást biztosítják.

A politikai támadást szívesen veszi magára, de sértőnek tekinti, mikor a dolgozókat 40 fokban csesztetik, mikor ők 16-18 órát dolgozva próbálják a szolgáltatást működtetni. Megismétli, hogy a színvonal nem jó.

A fő cél, hogy a 37 szakszervezettel megállapodjon. Kötöttek bérmegállapodást, már a nemzetgazdasági átlag felettiek a bruttó bérek, pár ezer forinttal. Csaknem 30 százalékos emelés volt az évek alatt, bevezettek bérkompenzációt is. 750 ezer lesz a bruttó átlagbér jövőre, de vannak olyan buszvezetők és mozdonyvezetők, akik bőven efölött fognak keresni.

150 ezerrel emeli az eddigi jutattatásokat 2025-ben. Széchenyi kártyát és lojalitáspénzt kapnak év végén.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Út és vasútfejlesztés kell egyszerre

1100 milliárdot költ az állam a közlekedés megszervezésre évente. 100 milliárdot mozgosítóttak a 10 pontos program finanszírozása érdekében. Új vállalatirányítás, új struktúra van a MÁV-nál, régen folyt ki a pénz, ez megváltozott.

A várakozásokon felül nő a tömegközlekedést használók száma. Egyszerre kell fejleszteni az utakat és a vasutat.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
POLITIKA közlekedési infó orbán viktor Lázár János