Letartóztatták a volt ukrán házelnök elleni támadás gyanúsítottját

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij jelentette be, hogy letartóztatták Andrij Parubij volt ukrán házelnök elleni támadás egyik gyanúsítottját. Az 54 éves parlamenti képviselőt szombaton fényes nappal, a nyílt utcán egy magát futárnak kiadó személy ölte meg Lviv-ben, ami után hajtóvadászat indult ellene, írja a BBC.

Az előzetes információk szerint a gyilkosságot gondosan előkészítették, tisztában voltak Parubij napirendjével és útvonalával is, sőt még egy menekülési tervet is előkészítettek. Zelenszkij azt is megjegyezte, hogy Ruslan Kravcsenko főügyész szerint a gyanúsított már tett egy előzetes vallomást.

Andrij Parubij a Verhovna Rada elnökeként 2019-ben. Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

A szombati sajtótájékoztatón Olekszandr Sljahovszkij, a lvivi rendőrfőnök azt mondta, hogy a támadó „körülbelül nyolc lövést adott le lőfegyverből”.

Az ukrán hatóságoktól a BBC úgy értesült, hogy a támadó úgy öltözött, mint a Glovo futárcég dolgozója. A cég azt mondta, hogy „mélységesen megdöbbentette” őket a bűncselekmény, és teljes mértékben együttműködnek a nyomozásban.

Andrij Parubij 2014-ben, a Majdanon zajló tüntetések egyik vezéralakja, „önvédelmi parancsnoka” volt. Janukovics elűzése után a kijevi országgyűlés, a Verhovna Rada elnöke lett, Petro Porosenko nevezte ki. A 2019-es választás után képviselő maradt, az volt haláláig. Parubij 1971-ben született Lviv közelében. A város egyetemén végzett történészként, a 91-es rendszerváltozás idején is az ország függetlenségéért tevékenykedett.