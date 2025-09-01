Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Kínába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik Szlovákiában.
Fico legújabb bejelentése hangnemváltást jelent, mivel a szlovák kormányfő korábban kizárta a Zelenszkijjel való csúcstalálkozót, mondván, nincs rá ok, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.
Fico szerdán utazik Kínába, hogy részt vegyen a Japán II. világháborús kapitulációjának évfordulójára szervezett eseményeken, ahol a tervek szerint találkozik Putyinnal. (Egyébként ott lesz Kim Dzsongun is.) Két nappal később Szlovákiában fogadja Zelenszkijt.
Az alkotmány napja alkalmából tartott beszédében Fico „sajnálatát” fejezte ki amiatt, hogy ő lesz az egyetlen EU-s vezető, aki részt vesz a Kínában rendezett katonai parádén. A szlovák kormány tájékoztatta Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét a tervezett látogatásról. A vizit során Fico várhatóan találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is (aki Trump büntetővámjai miatt fordult Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin felé).
Fico szerint a világ „egy új, multipoláris világrend” kialakulásának tanúja (a kifejezést gyakran használja az orosz hivatalos kommunikáció is), emellett azzal vádolta az EU-t, hogy nem hajlandó elismerni ezt a formálódó globális rendet. Fico 2023-as hivatalba lépése óta visszafordította Szlovákia korábbi, Ukrajna-barát politikáját, megszüntette a katonai segítségnyújtást Kijevnek, és megkérdőjelezte az Oroszország elleni uniós szankciók hasznosságát. (Kyiv Independent)
Japán II. világháborús kapitulációjának 80. évfordulóját ünneplik meg.
India Amerikába vetett bizalma megtört, és más kereskedelmi partnereket keres, eközben közeledik Kínához is.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján mindenki ott van, akinek baja van Amerikával és a Nyugattal.