Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Kínába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik Szlovákiában.

Fico legújabb bejelentése hangnemváltást jelent, mivel a szlovák kormányfő korábban kizárta a Zelenszkijjel való csúcstalálkozót, mondván, nincs rá ok, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.

Robert Fico a Kremlben Vlagyimir Putyinnal 2024. december 22-én. Fotó: Gavriil Grigorov/AFP

Fico szerdán utazik Kínába, hogy részt vegyen a Japán II. világháborús kapitulációjának évfordulójára szervezett eseményeken, ahol a tervek szerint találkozik Putyinnal. (Egyébként ott lesz Kim Dzsongun is.) Két nappal később Szlovákiában fogadja Zelenszkijt.

Az alkotmány napja alkalmából tartott beszédében Fico „sajnálatát” fejezte ki amiatt, hogy ő lesz az egyetlen EU-s vezető, aki részt vesz a Kínában rendezett katonai parádén. A szlovák kormány tájékoztatta Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét a tervezett látogatásról. A vizit során Fico várhatóan találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is (aki Trump büntetővámjai miatt fordult Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin felé).

Fico szerint a világ „egy új, multipoláris világrend” kialakulásának tanúja (a kifejezést gyakran használja az orosz hivatalos kommunikáció is), emellett azzal vádolta az EU-t, hogy nem hajlandó elismerni ezt a formálódó globális rendet. Fico 2023-as hivatalba lépése óta visszafordította Szlovákia korábbi, Ukrajna-barát politikáját, megszüntette a katonai segítségnyújtást Kijevnek, és megkérdőjelezte az Oroszország elleni uniós szankciók hasznosságát. (Kyiv Independent)