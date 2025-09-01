Schmidt Mária: Legyen már szabad a miniszterelnöknek legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak!

Orbán Viktor főideológusa, Schmidt Mária interjút adott az ATV-nek, és szó esett arról is, hogy Orbán Viktor a Schmidt Mária érdekeltségi körébe tartozó Pilatus PC-12-es magángéppel utazott stábjával (Orbán Balázzsal, Kaminsky Fannival Máté Jánossal) idei horvátországi nyaralására.

Orbán a BIF – aminek Schmidt Mária mellett a lánya, Ungár Anna és a fia, Ungár Péter is tulajdonosa – magángépével repült Horvátországba, Brač szigetére nyaralni/dolgozni. A cég a múlt héten közölte, hogy bárki kibérelheti a gépet – egy hasonló magángépet kb. 4,5 millió forintért lehet kibérelni.

„Ez egy légcsavaros repülőgép…” – mondta Schmidt Mária a gépről, majd arról beszélt, hogy „a múlt héten, amikor a német sajtó megkérdezte, hogy hol nyaral a német kancellár, a válasz az volt: a kancellár nyaralásával kapcsolatban semmilyen információt nem adunk ki. Van, ahol így kezelik a dolgokat.”

Schmidt Mária a köztévében 2024 őszén Fotó: M5/Youtube

Schmidt szerint Orbán Viktor eleget keres ahhoz, hogy magángéppel mehessen Horvátországba:

„Azt hadd kérdezzem meg: nincs a miniszterelnöknek kellő jövedelme ahhoz, hogy egy évben egyszer megengedje magának, amikor lemegy a horvát tengerpartra a munkatársaival, hogy ne kelljen neki több órát autóban ülni a teljes TEK-es kísérettel? Az idő pénz, tehát lemenni főszezonban innen Brac-ra, az bizony 8-10 óra. De ha kék lámpával megy, hogy gyorsabban leérjen, akkor meg arról cikkeznek. Legyen már szabad annak is, aki egy ország miniszterelnöke, legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak! Én tényleg nem értem, mi ebben a probléma.”

Orbán 2023-ban Opátijában, az Adriai-tengernél a Schmidt-Ungár család nyaralójában töltött pár napot. Erről Schmidt most azt mondta: „Meghívtam, meglátogatott, ott töltött pár napot. Ő nem tud elmenni egy szállodába, nem tud elmenni bárhová, mert megismerik, percenként odamennek hozzá… Nem tud úgy kikapcsolódni. Nyilván azért is szállt most vitorlás hajóra, hogy a nyílt tengeren legyen… Nem mindenki szereti, ha lefotózzák, miközben úszik, fürdik. Lehessen már neki is néha magánélete! És miért ne hívhatnám meg a barátomat a nyaralómba? Más nem hívja meg a barátját? Nem látja vendégül? Most jöttem vissza Horvátországból, és jóformán mást, mint magyar szót nem is lehet hallani ott.”

Schmidt szerint álságos a felháborodás: „Mindenki megengedhet magának a horvát tengerparton egy vagy két hetet, kivéve az ország miniszterelnökét? Hagyjuk már ezt! Milyen álságos dolog! Miközben elolvasom az interneten, hogy a különböző celebek a Maldív-szigetekre járnak, meg a Bahamákra, de ott senki nem emel kifogást? Nem kérdez rá a repülőjegyre, a szállásköltségre.” Schmidt Mária szerint „az is beleférne, hogy azt mondja ki a magyar törvény, hogy a miniszterelnök egy évben kétszer használhatja magáncélra is az állami, honvédségi gépet”.

Arra a kérdésünkre, hogy Orbán munkatársai kifizették-e a saját pénzükből a magánrepülős utat azért, hogy dolgozzanak az Adrián a főnökükkel, Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy a konkrét esetben ez történt.