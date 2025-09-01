Százmilliárdok erre is, arra is, amarra is – kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja

„Magyarország nemcsak túlélni, hanem gyarapodni is fog. Nemcsak múltja, hanem jövője is lesz Európában. Mert mi nem Európa peremén akarunk álldogálni, hanem Európa szívéhez akarunk tartozni – úgy, ahogy Szent István is akarta.”
(Magyar Péter, 2025. augusztus 20., Pannonhalma)

Miután Orbán Viktor másodjára is átengedte Magyar Péternek augusztus 20-át, a Tisza Párt elnöke Pannonhalmán tartott ünnepi beszédében 10 pontos programot hirdetett. Azt mondta, az nem kívánságlista, sokkal inkább munkaterv, amiben minden pontnak meglesz a maga felelőse, a program megvalósulását pedig negyedéves bontásban, nyilvánosan fogják követni.

A 10 pont:

  • 2035-ig megállítják a népességfogyást, és azt célozzák, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön a Magyaroroszágon élők lélekszáma.
  • 2035-ig legalább 80 évre emelik a születéskor várható élettartamot.
  • 2030-ig megállítják a tömeges elvándorlást, és elindítják a „Vár a hazád!” programot: nyolc év alatt kétszázezer fővel növelik a hazatérők számát.
  • Tíz falunként egymilliárd forint közösségi fejlesztési keretet adnak.
  • 2035-ig minden régióban épül egy 21. századi szuperkórház.
  • 2035-ig az oktatásban visszakerül az ország a közép-európai régió élére, „Klebelsberg Kunó szellemében”.
  • 2040-ig megduplázzák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget.
  • Azonnal kezelik a kritikus aszályhelyzetet.
  • 2030-ra a levegőszennyezést az év 95 százalékában az egészségügyi határérték alá szorítják.
  • Visszaadják az önkormányzatok szabadságát – függetlenséget, hatásköröket, forrásokat.
Fotó: Németh Dániel/444

Bár munkatervről és felelősökről beszélt, Magyar egyelőre nem bontotta ki részletesen a programelemeket, ahogy arról sem beszélt még, hogy milyen eszközökkel hajtaná végre azokat. De talán ennél is fontosabb a finanszírozás kérdése. Különösen annak fényében, hogy kormányváltás esetén a Tisza jócskán kiürített államkasszát kapna.

Az elmúlt években ugyanis egyre nagyobb hiányt generált a költségvetésben a stagnáló gazdaság, az uniós pénzek elmaradása, az Európa-rekorder kamatfizetési kötelezettség. Ráadásul Orbán Viktor az idén bejelentett osztogatásaival már a jövőt éli fel: a következő években beérkező bevételeket pántlikázza át, hogy fedezze a választási osztogatást, például a két- és háromgyerekes anyák szja-mentességét, illetve a szeptemberben induló 3 százalékos kedvezményes hitel állami kamattámogatását. Utóbbi évről évre egyre nagyobb terhet fog jelenteni a költségvetés számára.

Ilyen körülmények között nagyon nehéz lesz olyan nagyívű programokat finanszírozni, amilyeneket bejelentett az ellenzéki vezető. Persze a költségvetésben lehet találni tételeket, amelyek azonnali pluszforrást jelentenek: például a kormánypropagandára fordított tízmilliárdokból, a propagandacsatornává silányított közmédia százmilliárdos nagyságrendű támogatásából van mit lefaragni. Az azonban nem biztos, hogy ez elég lenne a 10 pont finanszírozásához.

Magyar „munkaterve” ugyanis merészen ambiciózus, sőt helyenként az irrealitás határát súrolja. Ezenfelül elképesztően költségigényes, még akkor is, ha a kiadások hosszú évekre elosztva terhelnék az államkasszát. A rendelkezésre álló adatok alapján minimum 6800 milliárd forintos programtervet vázolt fel a Tisza elnöke.(Persze ez így is csak töredéke a szintén néhány napja a kormány részéről bedobott, azaz „társadalmi vitára bocsátott” 50 ezer milliárdos állami beruházási tervnek.) De vegyük sorjában.

gazdaság oktatás egészségügy magyar péter Tisza Párt szuperkórház önkormányzatok várható élettartam támogatás demográfia Pletser Tamás levegő minősége költségvetés aszály
