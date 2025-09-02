50 millió forint tűnt el a fideszes alelnök megyei focicsapatának házipénztárából

A balassagyarmati felnőtt focicsapat vezetését egy évvel ezelőtt vette át Pécsi Róbert, aki néhány héttel a kinevezése után vette észre, hogy a házipénztár 54,4 millió forintos mínuszban van. Pedig a Balassagyarmati Városi Sportegyesület (BVSE) korábban sem állt mindig biztos lábakon: 2023-ban a város fideszes polgármestere jelentette be, hogy a csapat a finanszírozási gondok miatt visszalép az NB III-as bajnokságban való szerepléstől, írja a 24.hu. Csach Gábor azzal magyarázta a döntést, hogy az elszabadult energiaárak és a várható recesszió miatt a támogató gazdasági társaságok takarékoskodásba kezdtek. Azonban nemcsak ez okozta a gondot, olyat pénzek is eltűntek, amelyek valamilyen támogatás formájában érkeztek a klubhoz.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Bár Pécsi írt levelet az előző vezetőnek, Csuka Gábornak, hogy tegyen eleget az elszámolási kötelezettségének, válaszként annyit kapott, hogy ő csak tiszteletbeli elnök volt, a tényleges irányítás Barna János kezében volt. Barna régi Fidesz-káder Nógrádban, szerteágazó kapcsolatrendszerével közismert figura a helyi közéletben, hosszú ideje be a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Az ügyben a rendőrség is vizsgálódni kezdett, majd a vizsgálatot áthelyezték az adóhatósághoz. Mindenesetre a rendőrség a záró határozatában arra jutott, hogy a BVSE bevételeiben nagy részét a tao-támogatások tették ki, amiket a beérkezés után kivettek az egyesület bankszámlájáról, és készpénzként könyvelték el a házipénztárban. Arról viszont nincs semmilyen bizonylat, hogy ezt a pénzt sportfejlesztési célokra használták volna fel.

A NAV adóellenőrzése pedig arra is fényt derített, hogy 38,5 millió forint értékben jogosulatlanul igényeltek vissza áfát is, amivel vagyoni kárt okoztak a költségvetésnek. Pécsi Róbert korábban egyáltalán nem hallott arról, hogy a NAV adóügyi vizsgálatot folytatott az egyesületnél. Állítása szerint annak sincs nyoma, hogy a súlyos megállapításokkal zárult ellenőrzésnek következménye lett volna felelősökre nézve. „Még nullás igazolást is kaptunk” – mondta a klubelnök.

A lenullázott bankszámlák és az üres kassza miatt a csapat napi működése is ellehetetlenült, ezért a klubelnök februárban a hatóságokhoz fordult, írja a lap, júliusban pedig azt is bejelentette, hogy a Balassagyarmati VSE a megyei bajnokságból is visszalép, és egyáltalán nem indít csapatot az őszi szezonban.