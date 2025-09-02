A beosztottjával folytatott titkos románc miatt rúgták ki a Nestlé vezérigazgatóját

A Nestlé menesztette vezérigazgatóját, Laurent Freixe-t, miután vizsgálatot indított egy beosztottjával fennálló „titkos romantikus kapcsolat” ügyében, amivel megsértette a magatartási kódexet. A svájci székhelyű multinacionális vállalat Philipp Navratilt nevezte ki utódjának, írja a The Guardian.

Laurent Frexie Fotó: GABRIEL MONNET/AFP

Freixe 40 év után távozott a vállalattól – vezérigazgatónak tavaly szeptemberben nevezték ki. Paul Bulcke, az elnök és Pablo Isla, vezető igazgató egy külső jogi tanácsadó segítségével vizsgálta ki a közvetlen beosztottjával fennálló, a vállalat magatartási kódexét megsértő kapcsolatot. Bulcke szerint „ez egy szükséges döntés volt”.

Egyébként nem egyedülálló, ami a Nestlénél történt. 2023 szeptemberében a BP olajvállalat vezérigazgatója mondott le, miután nem hozta nyilvánosságra a kollégáival fennálló kapcsolatait. A BP igazgatótanácsa és tanácsadói által végzett vizsgálat megállapította, hogy szándékosan félrevezette igazgatótársait, amikor azok biztosítékokat kértek a múltbeli kapcsolatainak és jövőbeli viselkedésének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Bernadn Looney még a felmondási idejét sem tölthette ki, a döntés pedig azt jelentette, hogy több mint 32 millió fontot bukott, amit fizetésként és részvények formájában kapott volna meg.