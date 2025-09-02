Az Olive Garden is terjeszkedne Magyarországon

Népszerű amerikai márkák képviselői érkeznek Budapestre szeptember 16-án, hogy lehetséges partnerekkel találkozhassanak, és bemutassák a magyarországi terjeszkedésre vonatkozó terveiket – írta közleményében az Egyesült Államok Nagykövetsége.

11 márka képviselői látogatnak el Bécs és Prága mellett Budapestre is az európai körútjuk során. Köztük lesz az amerikai-olasz tésztákat, salátákat áruló Olive Garden, négy pizzázó (a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo’s New York Pizzeria és a Vocelli Pizza), a Velvet Taco, a grillételeket, burritót kínáló Barberitos. Az éttermek mellett szolgáltatócégek képviselő is érkeznek, így az üzletkötéssel és franchise-tanácsadással foglalkozó United Franchise Group, a szállodaiparnak takarítási és higiéniai szolgáltatásokat nyújtó Reuse Systems, és a mobil tartozékokat árusító Mobile Outfitters.

Az amerikai csirkés gyorsétteremlánc, a Popeyes épp hétfőn jelentette be, hogy megnyitja első üzletét Budapesten, de az egyszer már hazánkról kivonult Wendy's is fontolgatja a visszatérést.