Egyetemi tanár lett a Fidesz kedvenc operaénekesnője, Miklósa Erika

Tovább hasít a karrierje a Fidesz kedvenc operaénekesnőjnek, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Szent István-renddel is kitüntetett Miklósa Erikának: egyetemi tanár lett. A kinevezéséről szóló köztársasági elnöki határozat Hankó Balázs miniszteri ellenjegyzésével a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg – írja a HVG.

Egyetemi tanári kinevezése előtt a miniszterelnöki évértékelők rendszeres résztvevőjeként Miklósa Erika a nyáron még csatlakozott az Orbán Viktor vezette egyes számú Digitális Polgári Körhöz, tavaly pedig a 444-et MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke lett. Ez az a szervezet, ami beperelte a 444-et, miután cikksorozatban bemutattuk a határon túli labdarúgás egy eddig nem ismert, és nem is nyilvános finanszírozási formáját.

Nagy Feró, Miklósa Erika és Tóth Gabi a 2023-as évértékelőn Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Miklósa közel 10 évig volt a közmédia arca. A világszerte elismert operaénekesnő több saját műsort is kapott az évek során az MTVA-ban: a Partitúrát és A magyar zene történetét, 2014 óta pedig a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny zsűrielnöke volt, illetve számos show-műsorban szerepelt vendégként, de amikor az RTL-en is szerepet vállalt, az MTVA elküldte.

A HVG arról ír, hogy Miklósa Erika kinevezése valószínűleg nem a Zeneakadémiára (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) szól, hanem a Pécsi Tudományegyetemre, ahol ő maga is végzett, és amelynek művészeti karán posztgraduális énekesi mesteriskolát indított. (HVG)