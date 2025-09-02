Földcsuszamlás sodort el egy teljes falut Szudánban, több mint ezer ember halt meg

Heves esőzések miatt kialakult fölcsuszamlás pusztított el egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, több mint ezer ember meghalt és csak egy élte túl a történteket, írja a The Guardian. A Darfúr régióban működő, területet ellenőrző mozgalom az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult, hogy segítsenek az áldozatok megtalálásában.

Kora reggeli lézengés egy random darfúri faluban Fotó: Belényi Dániel

A Szudáni Felszabadítási Mozgalom (SZFM) közleménye szerint a falu „a földdel lett egyenlő”. Ez a szervezet jellemzően kimaradt a véres szudáni polgárháborúból és harcokból, Szudán legmagasabb hegyvonulatának egyes részeit ellenőrzi. A harcok elől sokan menekültek a Marra-hegységbe, ahol a fölcsuszamlás történt és egyébként nincs elegendő gyógyszer, sem pedig élelem.

Darfúr hadsereghez kötődő kormányzója, Minni Minnawi szerint a földcsuszamlás „a régió határain átnyúló humanitárius tragédia”. „Felszólítjuk a nemzetközi humanitárius szervezeteket, hogy sürgősen avatkozzanak közbe, nyújtsanak támogatást és segítséget ebben a kritikus pillanatban, mert a tragédia nagyobb, mint amit népünk egyedül el tud viselni” – mondta egy közleményben.

Darfúr nagy része – beleértve a földcsuszamlás helyszínét is – továbbra sem elérhető a nemzetközi segélyszervezetek számára a folyamatos harcok miatt, ami jelentősen korlátozza a sürgős humanitárius segítségnyújtást.