Ha Európának nem kell az orosz gáz, majd megy Kínába: a Gazprom bejelentette a Szibéria Ereje 2 gázvezeték megépítését

A Gazprom közölte, hogy a kínai nemzeti olajvállalattal aláírták a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építéséről szóló, kötelező erejű megállapodást, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába. A tervek szerint a vezeték évi 50 milliárd köbméter gázt szállíthatna 30 éven át, vagyis majdnem annyit, mint amennyit Oroszország korábban egy év alatt Európába exportált.

Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója az orosz hírügynökségeknek úgy nyilatkozott, hogy a kínaiak olcsóbban kapnák a gázt, mint az európai vevők. Peking viszont egyelőre nem erősítette meg a részleteket: a Hszinhua hírügynökség csak annyit írt, hogy több mint húsz együttműködési megállapodás született, köztük az energiaszektorban, de a gázvezetékről külön nem tett említést.

Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A projekt évek óta húzódik. Oroszország az ukrajnai háborúja miatt kieső európai bevételeit szeretné pótolni vele, nem teljesen függetlenül attól, hogy az Európai Unió már 2027 végére teljes importtilalmat is fontolgat az orosz gázra. Kína ezzel szemben jóval óvatosabb: az ország gázkereslete lassabban nő, és Peking nem szeretne túlságosan egyetlen beszállítótól függeni.

A Gazprom bejelentése után még sok nyitott kérdés maradt, mint például mikor indulhat az építkezés, mennyibe kerül, Kína rugalmas mennyiségeket vásárolhat-e majd a vezetéken keresztül, vagy kötelezően le kell kötnie a teljes kapacitást. Szintén nem tudni, mennyi lesz a projekt költsége, és milyen konstrukcióban fogják a felek finanszírozni, mindenesetre a Gazprom vezérigazgatója szerint a Szibéria Ereje 2 és a hozzá kapcsolódó mongóliai tranzitvezeték lesz „a világ legnagyobb és legköltségesebb gázprojektje”.

A hírek szerint a 2027-re tervezett új vezeték kapacitása is nagyobb lesz az eredetileg tervezett évi 10 milliárd köbméternél. Miller úgy fogalmazott: „A Szibéria Ereje 2, a mongóliai tranzitvezetékként szolgáló Szujuz-Vosztok és a hozzájuk kapcsolódó kínai szállítási kapacitás a világ legnagyobb, legkomplexebb és legköltségesebb gázprojektje lesz.”

A felek megállapodtak arról is, hogy a Gazprom az új vezeték építése mellett a már működő Szibéria Ereje vezetéken is növeli a szállítást: az eddigi évi 38 milliárd köbméter helyett 44 milliárd érkezhet Kínába.

(Bloomberg, Reuters)