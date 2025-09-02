Hadházy Ákos szerint egy bugris újgazdag család úrhatnámságának bizonyítéka a hatvanpusztai családi könyvtár

„Ez a viccesgiccses stílusban épült üzemi könyvtár az egykori cselédházból lett kialakítva, ahogyan Orbán apja fogalmazott: “kiütötte a födémet” és csinált egy könyvtárat, hogy a család összegyűlt könyveit, iratait megmutathassa”, írja Hadházy Ákos független parlamenti képviselő legújabb Facebook-bejegyzésében, amelyben újabb fotókat mutat a hatvapusztai birodalomról. Pontosan annak könyvtáráról.

Megjegyzi, hogy a cselédház sosem volt műemlék minősítésű, ezért erre nem mondhatja Lázár János, hogy a műemlékvédelem szép példája lenne. „Inkább egy bugris újgazdag család úrhatnámságának és mérhetetlen luxusának újabb bizonyítéka”. A könyvtárról azt írja: a galériára kovácsoltvas csigalépcső vezet, itt is van egy kandalló – ami „elengedhetetlen egy mezőgazdasági üzemben” –, ezt egy kos szobor díszíti.