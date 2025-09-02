Korrupcióval gyanúsítják az ukrán kibervédelem korábbi vezetőjét

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közölte, hogy leleplezték az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik magas rangú tisztjét tiltott gazdagodás és adócsalás miatt. Az Ukrainska Pravda szerint az ügy az SZBU Kibervédelmi Főosztályának korábbi vezetőjét, Illia Vityuk vezérőrnagyot érinti.

A gyanú szerint Vityuk 2023 decemberében egy 21,6 millió hrivnyát (kb. 177 millió forint) érő lakást vett, amit a felesége nevére jegyeztek be. A szerződésben azonban 12,8 millió hrivnya (105 millió forint) szerepelt vételárként. A pénz eredetéről a feleség azt állította, hogy 2022 februárja óta magánvállalkozóként kereste meg jogi és tanácsadói szolgáltatások nyújtásával.

A nyomozók kimutatták, hogy valóban utaltak pénzt Vityuk feleségének vállalkozói számláira, de ezek a pénzek olyanoktól származtak, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy bűnszervezet részeként sikkasztotta az Ukrzaliznicja (Ukrán Államvasutak) pénzét, valamint az általa ellenőrzött cégektől. A korrupcióellenes hatóságok szerint valóban nem nyújtott tanácsadói szolgáltatásokat. Ezenfelül nem volt igazolható a fennmaradó 8,8 millió hrivnya eredete sem, amelyet a lakásra költöttek. A korrupciógyanú miatt Volodimir Zelenszkij elnök már tavaly májusban leváltozza Vutyokot.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint a korrupcióellenes szervek Vityuk meggyanúsításával állnak bosszút azért, mert július végén a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) több alkalmazottját is őrizetbe vették „Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az SZBU nemrég leleplezte a NABU egyik regionális igazgatóságának vezetőjét Oroszországgal folytatott kereskedelem miatt, és őrizetbe vett egy másik hivatalnokot hazaárulás és Oroszországnak történő információátadás miatt. Az SZBU véleménye szerint a NABU és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) Vityuk elleni gyanúsítása bosszú, amiért az Ukrán Biztonsági Szolgálat hatékonyan fellépett az orosz befolyás ellen az állami szervekben, és leleplezett több hivatalnokot is bűncselekmények elkövetése miatt.” (Pravda)